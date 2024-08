Thompson održao koncert u Dugopolju pred 40.000 ljudi! Pogledajte spektakularne prizore

Sinoć je u Dugopolju na stadionu Hrvatski vitezovi održan spektakularni koncert Marka Perkovića Thompsona. Deseci tisuća čekali su da čuju neke od njegovih najvećih hitova. "Geni kameni", "Prijatelji", "Sine moj", "Neka niko ne dira u moj mali dio svemira", samo su neke od pjesama koje su se orile. Gužve su bile satima prije koncerta, a sve je počelo oko 21:20, a prodano je 40.000 karata. "Dobra večer, dragi prijatelji. Koja prelijepa slika. U Imotskom, pa sad u Dugopolju. Nemam riječi. Teško mi je pronaći riječi kojim bih opisao osjećaje. Napravimo ovu večer nezaboravnom", kazao je na samom početku pjevač. Prije nego što je zapjevao "Čavoglave" rekao je: "Vidim vas u majicama transparentima obilježjima iz Domovinskog rata gotovo svih postrojbi koji su sudjelovali u oslobađanju naše zemlje i to je lipo vidjeti. Sve su to naši simboli i nemojte dopustiti da ih dijelimo. HOS je naš simbol, ako ga imate potrebu nositi neka to bude znak domoljublja i zahvalnosti, nosite ga s ponosom. I ne bojte se nikoga jer oni su naša pobjeda i naša istina kao i 'Bojna Čavoglave' koju ćemo otpjevati", rekao je. Kako je izgledala atmosfera pogledajte u nastavku