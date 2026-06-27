Vlak iskočio u Zagrebu! Završio u jumbo plakatu: Doznajemo detalje

U zagrebačkom naselju Gajnice danas je, prema prvim informacijama s mjesta događaja, došlo do iskliznuća teretnog vlaka u blizini stare tvornice cementa.

Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika, objavio je tportal.

Prema riječima očevidaca, da je vlak u trenutku nesreće vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i prometuju automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija.

Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok iskliznuća i okolnosti nesreće.

Kako doznaje net.hr, vlak je manevrirao na takozvanom "mrtvom" kolosijeku, odnosno koji tamo završava i nema pravca za dalje.

Promet vlakova tim dijelom nije zaustavljen te se i dalje odvija nesmetano.