Vlak iskočio u Zagrebu! Završio u jumbo plakatu: Doznajemo detalje
Prema riječima očevidaca vlak je u trenutku nesreće vozio većom brzinom
U zagrebačkom naselju Gajnice danas je, prema prvim informacijama s mjesta događaja, došlo do iskliznuća teretnog vlaka u blizini stare tvornice cementa.
Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika, objavio je tportal.
Prema riječima očevidaca, da je vlak u trenutku nesreće vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i prometuju automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija.
Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok iskliznuća i okolnosti nesreće.
Kako doznaje net.hr, vlak je manevrirao na takozvanom "mrtvom" kolosijeku, odnosno koji tamo završava i nema pravca za dalje.
Promet vlakova tim dijelom nije zaustavljen te se i dalje odvija nesmetano.