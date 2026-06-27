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Vlak iskočio u Zagrebu! Završio u jumbo plakatu: Doznajemo detalje

Vlak iskočio u Zagrebu! Završio u jumbo plakatu: Doznajemo detalje
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Foto: Net.hr

Prema riječima očevidaca vlak je u trenutku nesreće vozio većom brzinom

27.6.2026.
11:00
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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U zagrebačkom naselju Gajnice danas je, prema prvim informacijama s mjesta događaja, došlo do iskliznuća teretnog vlaka u blizini stare tvornice cementa.

Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata, svega petnaestak metara od pothodnika, objavio je tportal.

Prema riječima očevidaca, da je vlak u trenutku nesreće vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i prometuju automobili. Time je, smatraju svjedoci, izbjegnuta moguća tragedija.

Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok iskliznuća i okolnosti nesreće. 

Kako doznaje net.hr, vlak je manevrirao na takozvanom "mrtvom" kolosijeku, odnosno koji tamo završava i nema pravca za dalje. 

Promet vlakova tim dijelom nije zaustavljen te se i dalje odvija nesmetano. 

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