Sjajnoj ekipi RTL-a Vrijeme pridružuje se iskusna meteorologinja Tanja Renko, a na male ekrane vraća se i meteorologinja Željka Pogačić Brckan. Pregled vremenske prognoze u zemlji donosit će gledateljima RTL-a u sklopu poslijepodnevnog izdanja RTL-a Danas od 16.30 sati te središnje informativne emisije RTL Danas u 19 sati.

Meteorologinja Tanja Renko na RTL se vraća nakon skoro 20 godina, naime, karijeru je 2005. godine započela kao producentica vremenske prognoze.

"Imam divne uspomene iz tog razdoblja, bilo je to moje prvo pravo zaposlenje, uz studij, a potom i nakon diplomiranja. Povratak na RTL tim je lakši i ljepši jer ću raditi s mnogim kolegama s kojima sam i tada surađivala", otkriva Tanja.

Tijekom godina, poznata meteorologinja radila je kao prognostičarka za DHMZ, a gledateljima javnog servisa donosila je i pregled vremenske prognoze putem radijskog i televizijskog programa. Nedavno je Tanja doživjela velike karijerne promjene pa je tako angažirana kao medicinska fizičarka KBC-a Rebro te je uslijedio i povratak na RTL.

"Poznavajući ekipu koja je na RTL-u zadužena za prognozu, nisam puno dvojila, tim je sjajan, kao i cijeli kolektiv", jasna je meteorologinja.

Informacije o vremenskim prilikama u današnje vrijeme sve su važnije, posebice s obzirom na klimatske promjene uslijed kojih je vrijeme sve ćudljivije. Odgovornost meteorologa veća je no ikad, a Tanja ističe koje su kvalitete posebno važne za televizijske voditelje vremenske prognoze.

"Svojim prezenterskim iskustvom te znanjem stečenim na studiju meteorologije odgovorno i stručno, a opet jednostavnim i razumljivim jezikom trebaju prenijeti meteorološku informaciju. Kako su očekivanja sve veća, ponekad je teško u predviđenom vremenu reći sve što se želi, no istovremeno to je draž i izazov ovog posla. Odgovornost prema poslu i gledateljima je velika, povjerenje se gradi s vremenom, a sigurna sam da to gledatelji prepoznaju", zaključuje Tanja Renko.

Slaže se i kolegica Željka Pogačić Brckan, koja na ekrane stiže nakon porodiljnog dopusta.

"Izazovi s kojima se u posljednje vrijeme susrećemo kao populacija bit će sve zahtjevniji i nemilosrdniji. Prilagodba sve češćim ekstremnim vremenskim prilikama trebala bi biti već naša sadašnjost, jer je ona klimatska budućnost o kojoj cijelo vrijeme govorimo tu pred vratima i već lupa na njih. Nadam se da je svi čujemo", otkriva Pogačić Brckan.

Meteorologinja je presretna zbog povratka u RTL-ov kolektiv.

"Iskreno, trenutačno prevladavaju uzbuđenje i pozitivna trema jer duga pauza ipak čini svoje. A radujem se i povratku među kolege u redakciju nakon ove prilično olujne godine", jasna je Željka. Usto, očekuje je na jesen i povratak u DHMZ, gdje radi kao voditeljica Područne meteorološke službe Zagreb.

Ljubav prema vremenu i proučavanju vremenskih prilika RTL-ove meteorologinje imaju još od djetinjstva.

"Vrijeme je u našoj obitelji oduvijek bila glavna tema. Nezamislivo je bilo živjeti na selu i baviti se poljoprivredom, a ne poznavati i trenutačno i buduće stanje atmosfere", otkrila je Željka.

"Posebno su me fascinirale nevere na moru kada sam ljeta provodila na Krku s bakom i djedom. Djed je bio ribar i često je baka noći provodila bdijući i iščekujući njegov povratak ako se vrijeme naglo tijekom noći promijenilo. O vremenu se puno govorilo u našem domu", zaključila je Tanja.

RTL Vrijeme ne propustite u sklopu poslijepodnevnog izdanja RTL-a Danas od 16.30 sati te središnje informativne emisije RTL Danas u 19 sati. Središnja informativna emisija RTL Danas svakog dana u 19 sati donosi samo aktualne, istinite i objektivne informacije.

