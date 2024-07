Ujutro i prijepodne obilje sunca, osobito na moru i vedrine. Po noći neće osvježiti pa rano ujutro toplo, na moru i vrlo toplo - u unutrašnjosti 21, 22 Celzijevih stupnjeva, samo u gorju koji stupanj manje, a na Jadranu posvuda iznad 25 stupnjeva.

Vjetar uglavnom slab ili će potpuno izostati. Bit će tako i sparno, a poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj vrlo vruće. Prevladavajuće sunčano uz malo oblaka dnevnog razvoja, vrlo mala mogućnost za rijetko kakav pljusak oko gorskih područja te većinom slab jugozapadni vjetar - govorimo o pravnom ljetnom danu.

Temperatura 36, 37 stupnjeva, ponegdje moguće i 38 Celzijevih. Slavonija, Baranja i Srijem također na udaru vrhunca toplinskog vala s temperaturom oko 38 stupnjeva. Bit će pretežno sunčano, vrlo vruće i sparno uz slab do umjeren jugoistočnjak.

U Dalmaciji sunčano i vedro. I ovdje vrlo, lokalno u zaleđu i iznimno vruće, uz obalu između 33 i 36 stupnjeva, a u zaobalju lokalno i preko 38 °C. Uz slab do umjeren jugozapadnjak bit će osobito uz more to barem malo lakše podnošljivo.

Ni sjeverni Jadran nije iznimka. I ovdje pretežno sunčano i vrlo vruće, ali u gorju i ne posve stabilno. Uz umjeren dnevni razvoj oblaka može pasti koji kratkotrajni lokalni pljusak praćen grmljavinom, ali to vrlo rijetko i uglavnom u Gorskom kotaru. Temperatura od 33 do 36 Celzijevih.

PROGNOZA ZA KOPNO

Na kopnu i idućih dana ostaje pretežno sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Vrlo velika opasnost od toplinskog vala ostaje na snazi, osobito na istoku i u novom tjednu, dok će u središnjim predjelima i gorju biti samo malo manje vruće, ali i dalje uglavnom iznad 35 stupnjeva. Za vikend i malo nestabilnije, osobito u subotu može biti pokojeg popodnevnog kratkotrajnog pljuska praćenog grmljavinom.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu obilje sunca i vedrine, samo u subotu uz češće oblake dnevnog razvoja, a na širem riječkom području i unutrašnjosti Istre može biti i pokojeg sporadičnog pljuska. Krajem vikenda zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a sredinom novog tjedna vjerojatna je prolazna bura, najprije podno Velebita.