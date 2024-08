Divlje svinje postaju sve veći problem u Hrvatskoj, ali i na širem dubrovačkom području što je, nažalost, na vlastitoj koži iskusio Talijan Toto Bergamo Rossi koji dugo godina boravi na Lopudu.

Divlje svinje došle su gotovo do njegovih ulaznih vrata i napale ga u večernjim satima, piše Dubrovački vjesnik.

"Srećom da sam to bio ja, a ne neko dijete. Strah me da bi posljedice bile ozbiljne. Na otoku boravim dugo godina i s divljim svinjama imamo problem zadnjih sedam-osam godina. Mislim da je divljih svinja na otoku jako puno, da se puno razmnožavaju i da ih nitko ne lovi", ispričao je ozlijeđeni Talijan.

Lopud je, kaže, raj za njih jer nalaze na otoku i samo razmnožavaju. Bliski susret s ovom životinjom imao je na stepenicama kuće kada se divlja svinja zatrčala u njega.

"Vjerojatno od straha. Prilikom skoka me ozlijedila na leđima, međutim ništa previše i osjećam se dobro. Najviše me brine što se ovakva situacija može dogoditi nekome tko je manje fizički moćan, u tom slučaju posljedice bi bile ozbiljnije", govori Talijan. Dodaje da je par puta pokušao ukazati na ovaj problem policiji i vlastima, no nije dobio konkretan odgovor na sve.

'Želim opet šetati ulicom bez straha'

"Dugo boravim na Lopudu i smatram ga malim rajem jer nema auta i sigurno je mjesto tako da bi želio da se problem divljih svinja riješi kako bi i dalje mogli šetati ulicom bez straha", zaključio je.

Osim što su napale čovjeka, Talijan je posvjedočio da ih je vidio kako uništavaju usjeve što lokalcima zadaje glavobolje. "Svaku večer na ulici se igraju djeca i ne bi bilo dobro da ih svinje napadnu", ističe.

Da je ovo dugogodišnji problem potvrdio je i Petar Brač kojem su divlje svinje napravile probleme s usjevima. "Razmnožile su se i ove godine mi uništile 118 'struka' rajčica na udaljenosti 20 metara od kuće. Prije nekoliko večeri jedna je mala svinja prošla pored mojih nogu, a drugom prilikom sam autom oko 23.00 sata išao po unuke i zatekao divlju svinju kod auta. Jednostavno se ne boji ničega", ispričao je za Dubrovački vjesnik, ističući da svaku noć mora kontrolirati ogradu kako ne bi napravile štetu.

Iz lovačkih su krugova kazali da svinje na Lopudu ulaze kroz ogradu i uništavaju navodnjavanje. "Tu ih nema toliko puno koliko se priča te lov još uvijek nije dozvoljen. Ako lovac otiđe u lov za vrijeme lovostaja i dobije prijavu, policija mu može oduzeti dozvolu i oružje", objasnio je lovac.

