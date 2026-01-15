Švicarska ukida sustav kvota Hrvatima: 'Sada uživaju potpunu slobodu kretanja'

Hrvatski državljani koji dolaze raditi u Švicarsku više neće biti podvrgnuti kvotama, priopćila je u srijedu švicarska vlada, što je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u četvrtak pozdravilo.

"Hrvatski državljani koje dolaze na rad u Švicarsku više neće biti podvrgnuti kvotama. Na svom sastanku 14. siječnja, Savezno vijeće je obaviješteno da je broj dozvola 'L' i 'B' izdanih Hrvatima 2025. ostao ispod praga koji bi dozvolio aktivaciju unilateralne zaštitne klauzule", objavila je u priopćenju švicarska vlada.

"Hrvatska sada uživa potpunu slobodu kretanja osoba", dodalo je Savezno vijeće.

'Zaštitna klauzula'

Švicarska je početkom 2022. otvorila svoje tržište rada za radnike iz Hrvatske koji su se izjednačili s drugim državljanima zemalja članica Europske unije.

Međutim, 2023. je uvela prijelazne mjere za pristup hrvatskih državljana svom tržištu rada na razdoblje od godinu dana, a njima se uveo sustav kvota za izdavanje radnih dozvola Hrvatima.

U studenom 2024., Savezno vijeće je donijelo odluku o ukidanju kvota u 2025., no u slučaju da je priljev hrvatskih radnika premašio određeni prag, Švicarska je mogla aktivirati takozvanu "zaštitnu klauzulu" i ponovo uvesti ograničene kvote za izdavanje radnih dozvola 2026.

Puna sloboda kretanja

MVEP je u četvrtak objavio da je sa zadovoljstvom primio vijest o odluci Saveznog vijeća.

"Time se od 1. siječnja 2026. primjenjuje puni režim slobode kretanja za hrvatske državljane, bez kvantitativnih ograničenja i prijelaznih mehanizama sukladno odredbama Protokola III uz Sporazum o slobodi kretanja osoba između Švicarske Konfederacije i Europske unije", objasnilo je ministarstvo.

Dodalo je da pozdravlja postizanje potpune ravnopravnosti hrvatskih državljana s ostalim državama članicama Europske unije i Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) što se tiče mogućnosti pristupa švicarskom tržištu rada, "odnosno dovršetak procesa izjednačavanja navedenoga prava".

Hrvatski državljani su 2025. činili dva posto ukupnog useljavanja iz EU-a i EFTA-e 2025., a uglavnom su zaposleni u industrijskom, zdravstvenom, trgovačkom i građevinskom sektoru, dodaje se u švicarskom priopćenju.

