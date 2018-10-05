On i supruga dizali su kredite i uzimali pozajmice koje svojim prihodima nisu mogli vraćati

Poreznici su još prije četiri godine počeli istraživati podrijetlo prihoda Milijana Brkića, sadašnjeg zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Hrvatskog sabora zanimajući se za njegovo bogaćenje u razdoblju od 2005. do 2012. godine. Brkićeve financije i sumnjive pozajmice bile su predmet izvida USKOK-a koji je te 2014. od Porezne uprave zatražio provjeru podrijetla imovine Milijana Brkića i njegove tadašnje supruge Karmen. O Brkićevim sumnjivim i zanimljivim prihodima i transakcijama piše Index koji je došao u posjed dokumenta.

Na početku tog dokumenta stoji da je Brkić već 2005. godine imao ušteđevinu od pola milijuna kuna, a na pitanje poreznika otkud mu taj iznos, kazao je da su to bili "darovi sa svadbe i pokloni roditelja i rodbine".

Mešetarenje na burzi i veze s Karlovačkom bankom

Nadalje, Brkić je 2006. kao činovnik u SOA-i s tada prosječnom mjesečnom plaćom od oko 9000 kuna uzeo kredit od milijun kuna kod Karlovačke banke. Dan kasnije, novcem od tog kredita kupio je dionice Plive u iznosu od 1.016.600 kuna. Toga dana jedna dionica vrijedila je 596 kuna, a mjesec dana kasnije iste dionice prodao je za iznos od 1.283.032 kune kada je vrijednost jedne dionice bila 768 kuna.

Tako je, mešetareći na burzi, u samo mjesec dana Brkić zaradio 266.432 kune. Kako je, kao zamjenik načelnika odjela SOA-e za unutarnju kontrolu, on tada znao da treba toliko riskirati i sve uložiti u dionice Plive, ostaje upitno, kao i to kako je mogao dobiti tako veliki kredit - piše Index.

Nadalje, Brkićeva supruga kupila je za pola milijuna kuna dionice privatne brokerske tvrtke koja je uskoro bila pripojena Karlovačkoj banci.

Nesrazmjer između plaće i nevjerojatnih rata kredita

U to vrijeme imovinska kartica Milijana Brkića, koji je tada bio saborski zastupnik, otkrila je nesrazmjer između zastupničke plaće i nevjerojatnih rata nekoliko kredita. Ispada da njemu i njegovoj tadašnjoj supruzi nakon otplate rata nije ostajalo za život. Pa ipak, poreznici nisu u tome vidjeli ništa sporno. Povjerovali su mu da je riječ o poklonima sa svadbe te poklonima rodbine i obitelji, a ponešto i od nesamostalnog rada. Te 2005. godine, kada je imao pola milijuna kuna ušteđevine u gotovini, radio je kao vozač za Polikliniku Svjetlost s honorarom od oko 5000 kuna. Iste godine prešao je u SOA-u gdje mu je plaća u prosjeku iznosila 9954 kune mjesečno. Kada je 2008. postao zamjenik glavnog ravnatelja MUP-a, prosječna mjesečna neto plaća iznosila mu je oko 18.709 kuna

Kada su Brkići u ožujku 2006. podigli kredit od 882.000 kuna, zajedno su imali oko 11.000 kuna mjesečnih primanja i stan od 80 kvadrata koji će prodati 2010. godine. Datum isteka tog kredita trebao je biti u travnju 2031. godine, no Brkić ga je isplatio već u studenome 2007. godine, piše Index na temelju dokumenata do kojih je došao. No, 2006. godine Brkić će u Karlovačkoj banci uzeti onaj spomenuti kredit od 998.000 kuna koji će iskoristiti za kupnju dionica Plive. Kredit je vratio dan nakon što je zaradio na dionicama Plive.

Otkud mu povjerljive informacije o dionicama Plive?

Index postavlja pitanje kako je službenik SOA-e mogao u samo dva mjeseca dobiti dva kredita s tako velikim iznosima u samo dva mjeseca te kako je u to vrijeme bio upoznat s planovima oko prodaje Plive. Na vrtoglavom rastu dionica Plive zaradili su mnogi, a zna se da je među njima i čovjek blizak Ivi Sanaderu koji je dogovarao prodaju Plive i tako imao pristup povjerljivim informacijama.

U rujnu 2007. godine, s kreditom od 882.000 kuna na leđima, Brkić podiže novi kredit - 114.000 kuna kod Štedbanke za kupnju vrijednosnih papira. Taj kredit otplaćen je 2010. godine. Peti kredit po redu u studenome 2007. podiže njegova supruga Karmen. Iznos je 4,1 milijun kuna, a svrha kupnja stambenog prostora i to gotovinskom isplatom. Šesti kredit, ponovno stambeni, podigao je kod Privredne banke Zagreb u travnju 2008., a u vrijednosti od 1,4 milijuna kuna. Brkići su taj kredit otplaćivali mjesečnom ratom od oko 740 eura. Tu je i sedmi kredit, podignut u studenome 2009. kod Štedbanke u visini od 44.645 kuna.

Godine 2011. Brkić je u MUP-u mjesečno primao prosječnu neto plaću od 24.393 kune, a od 2012. je kao saborski zastupnik imao plaću od 17.338 kuna mjesečno. Zašto je dizao tolike kredite, kako ih je dobivao i vraćao, zasad ostaje nepoznanica, piše Index.

Uzimao i pozajmice te kupovao vrijednosnice

Osim kredita Brkić je uzimao i pozajmice. Ante Gašpar posudio mu je u rujnu 2007. godine 571.350 kuna na rok od dvije godine za kupnju dionica Karlovačke banke. Prema podatku iz imovinske kartice, tu pozajmicu još nije vratio. Iste godine Brkićeva supruga Karmen kupila je vrijednosnice brokerske tvrtke Era Kapital u vrijednosti od pola milijuna kuna, a osnivač Era Kapitala je - Ante Gašpar. Toj brokerskoj tvrtki Hanfa je 2009. godine oduzela dozvolu za rad i to na njihov vlastiti zahtjev jer se spojila s Karlovačkom bankom. Nije bila riječ o klasičnom spajanju, nego se Era kapital preregistrirao i sav portfelj je prebačen u Karlovačku banku.

U studenome 2010. godine Milijan Brkić je posudio 250.000 kuna od brata Joze, koji je tada živio u Australiji, a u travnju još milijun milijun kuna u gotovini na rok od pet godina. Brkić je, kako se vidi iz dokumenata koje je objavio Index, poreznicima dao ugovore o zajmu s bratom, ali ne i dokaze da je novac zaista uplaćen. Tvrdio je, naime, da mu je brat dao novac na ruke.

Stan koji je Brkić otprije imao u ulici Ivane Brlić Mažuranić i koji je otkupio od MUP-a, prodao je u svibnju 2012. za 810.000 kuna. Četiri godine prije, 2008., Brkići su kupili zemljište u Svetom Roku, a u veljači 2008. čak dva stana - dvosobni stan od 56 kvadrata i četverosobni stan od 86 kvadrata na adresi Pavlenski put u Zagrebu. Platili su ih 1,7 milijuna kuna. U imovinskoj kartici iz 2014. Brkić spominje stan od 143 kvadrata što odgovara zbroju površina ovih dvaju stanova.

Poreznicima ništa nije bilo sumnjivo

Poreznici su 2014. godine, kada je na čelu Ministarstva financija bio Slavko Linić, utvrdili da kod Brkića nema ničeg sumnjivog, iako je USKOK dobio rješenje Porezne uprave u kojem je stajalo da su Milijan i Karmen Brkić od 2005. do 2012. godine imali više primitaka od izdataka.

Brkiće se, piše Index, istraživalo i u kontekstu afere Karlovačka banka, no nije ih se procesuiralo. Nedavno je počelo i suđenje za nezakonito plasiranje više od 280 milijuna kuna iz Karlovačke banke, a upravo je u srijedu svjedočio Jozo Brkić, koji se prisjetio da ga je brat Milijan Brkić, tada dužnosnik SOA-e, 2006. ili 2007. pozvao da se uključi u Opatovina projekt, tvrtku iza koje je stajao optuženi Petar Šola.

"Brat mi je rekao da bih za papire trebao dati oko 1400 kuna i osnovati tvrtku. Meni to tada nije bilo zgodno pa sam ga pitao zašto je on ne bi osnovao. Milijan mi je objasnio da je to njemu nezgodno zbog funkcija koje obnaša pa sam predložio da se firma osnuje na ime moje nevjeste, Milijanove supruge Karmen", posvjedočio je Jozo Brkić dodavši da je bio spreman uložiti "dva do tri milijuna" s još nekim investitorima, ali se na kraju zbog recesije od svega odustalo.

Brkićeva politička karijera počinje od 2000. godine kada se kao zapovjednik specijalaca, Alfi, učlanio u HDZ, a s 33 godine otišao je u mirovinu. U SOA-i je radio od 2005. Dok je na čelu te agencije bio Tomislav Karamarko. Potom je 2008. prešao u MUP na mjesto zamjenika ravnatelja policije. U prosincu 2011. godine ušao je U Sabor, a u svibnju 2012. posto je glavni tajnik HDZ-a nakon što je Karamarko izabran za predsjednika stranke.

