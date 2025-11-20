Stručnjak upozorio: 'Zgrada Vjesnikova nebodera je opasna, ne smije se prilaziti!'

Na konferenciji za novinare o stanju zgrade Vjesnika nakon požara govorio je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Poručio je da je zgrada trenutačno opasna i da joj se ne smije približavati dok se ne utvrdi njezina stvarna stabilnost.

„Napravili smo monitoring stanja i konstrukcije. Pratimo pukotine na zgradi dronovima. Sljedeći koraci su postavljanje mjernih uređaja kako bismo u roku od nekoliko dana mogli znati stvarno stanje konstrukcije”, rekao je Uroš.

Naglasio je da će nalazi odrediti i hoće li se postojeće sigurnosne mjere oko zgrade ograničiti, produljiti ili prilagoditi.

'Zgrada je opasna'

„Zgrada je opasna, ne smije se prilaziti. Nema ulaska u zgradu i zato je ključno da odredimo pravo stanje. Kontinuirano radimo monitoring kako nam ništa ne bi promaknulo”, dodao je.

Istaknuo je da je precizna procjena nužna i kako bi druge službe, poput policije koja provodi kriminalističko istraživanje, uopće mogle sigurno ući u oštećenu zgradu.

