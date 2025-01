Strani veleposlanici u Hrvatskoj zgroženi sukobom Milanovića i Plenkovića: 'Konsternirani su grubošću'

Predsjedničke izbore u Hrvatskoj, u kojima je Zoran Milanović nadmoćno (s podrškom od 74,68 posto glasača) pobijedio Dragana Primorca (podršku mu je dalo 25,32 posto glasača), pratili su i vani.

Kurir.rs objavljivao je naslove poput "Milanović demolirao Primorca" ili "HDZ u rasulu, rastureni u paramparčad!", francuski AFP za Milanovića navodi da je "socijalist s populističkim prizvukom", dok ga France24 naziva hrvatskim Donaldom Trumpom. BBC je istaknuo da je Milanović osudio rusku invaziju na Ukrajinu, ali su se osvrnuli i na to da je kritizirao vojnu podršku Zapada Kijeva.

Njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung navodi da Milanovićeva retorika oscilira između "oštrog jezika i bezobrazluka" te da Ukrajinci "vode proxy rat u ime Amerike".

RTL-ov politički analitičar Krešimir Macan potvrđuje da Europa i svijet itekako prate što se događa u hrvatskoj politici, često donoseći stav temeljen na površnim zaključcima, dok retorika između Plenkovića i Milanovića izaziva čak zgražanje.

"Zvala me poljska televizija i pitala znači li Milanovićeva pobjeda promjenu u vanjskoj politici. Ali mi smo premaleni i stranci nas prate doista površno. Oni pamte detalje, kao kad je Milanović bio protiv Švedske i Finske, i onda na osnovu toga rade njegov profil kao da je on Robert Fico u Slovačkoj – koji je jasno proruski definiran i koji je vjerojatno imao rusku potporu. Mi smo, srećom, daleko od toga. Hrvatska je pro-NATO, pro-EU. Samo je razlika u tome što Milanović kaže: 'Hajdemo nekad trgovati u ime hrvatskog interesa i idemo, ako treba, pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Hajdemo blokirati nešto drugo,'" ističe Macan.

Dodaje da Milanović ima drugačiji način djelovanja (od Plenkovića) te da, kada djeluje u skladu s europskom mainstream politikom, zauzvrat traži nešto.

'Možeš biti grčan i ne dobiti ništa'

"Primjer su produljeni rokovi za korištenje EU fondova za obnovu nakon potresa, a to se onda reflektira i na naš BDP. Sve to ima svoje pluseve i minuseve. Istina, možeš biti grčan – pa ne dobiti ništa. Milanović je tu dobio desne glasove i rekao: 'Nećemo da Bruxelles bude novi Beograd.' Istina, nije to baš doslovno rekao, ali birači čitaju to kao poruku: 'Hajdemo se nekad boriti za sebe,'" smatra Macan.

Dodaje da je Hrvatska mala i nije toliko bitna vani te da Milanović nastoji vratiti važnost Hrvatskoj na međunarodnoj sceni.

Teme koje će se nametnuti između Vlade i Pantovčaka, prema Macanu, su jasne – vanjska politika, veleposlanici i Zakon o obrani.

'Primorac je mogao sportski čestitati'

"Za očekivati je da iziritirani Plenković neće prihvatiti ruku koju je Milanović pružio, jer on ovo doživljava kao poraz. Mi moramo shvatiti da sve što njih dvojica rade, rade iz osobnih razloga. Zato Plenković neće čestitati Milanoviću. Netko je ipak morao popustiti. Mogao je to biti Plenković, ako je već sportaš, pa bi ispalo sportski. Ali dogovorili su da se to neće raditi," kaže Macan.

O pomirenju kaže da je Milanović rekao da je istina da Vlada drži 99 posto vlasti i poručio: "Hajdemo se dogovoriti oko ovih jedan posto."

"Dodao je i da se ovlasti predsjednika ne mogu smanjivati. Poručio je da stoji činjenica da je 99 posto vlasti u rukama Vlade, te da je on to isto govorio dok je bio premijer. Dao im je za pravo da ta tvrdnja stoji i pozvao ih na razgovor," nastavlja Macan.

'Vanjska politika i dalje proeuropska i NATO orijentirana'

Govoreći o vanjskoj politici, navodi da tu nema bitnih promjena, da Hrvatska ostaje proeuropska i NATO orijentirana te da se nikako ne možemo uspoređivati sa Slovačkom, gdje se s promjenom vlasti mijenja i vanjska politika.

U Hrvatskoj su, pak, veleposlanici zbunjeni. Macan dodaje: "Nije im jasno da se premijer i predsjednik ovoliko sukobljavaju. Iznenađeni su grubošću i to im je izvan svih okvira. Naročito Japanci, koji imaju veliku kulturu pristojnosti. Oni su konsternirani. Veleposlanici gledaju sve površno i zgroženi su, a postavljali su i pitanja o botovima. Ali mi nismo nikakva Rumunjska ili Slovačka," zaključuje RTL-ov komentator.

Na kraju, Macan rezimira da je ponosan na izborni proces u Hrvatskoj:

"Mislim pritom na brojanje glasova, čistoću izbora, na to da smo imali izborni rezultat do 21 sat, da je sve bilo online i transparentno. Hrvatska je jedna stabilna, dobra demokracija. Ustavni sud je svaki put osigurao da taj izborni proces bude uredan i to me veseli. A malo cirkusa – ne bi bilo kampanje da ga nema," završava Macan.

