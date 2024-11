Znate li koji je najčešći kvar na autu u prvom naletu minusa? Ove stvari obavezno provjerite

Jutros se Hrvatska probudila na niskim temperaturama. U Bednji je u 7 sati bilo -7, a na Plitvicama, Gospiću, Ogulinu, Slavonskom Brodu...- 5. Osijek je mjerio -4, a Zagreb- 2. Redoviti servisni pregledi, ako su odrađeni profesionalno, otklonili bi sve moguće opasnosti s kojima se susreću vozači tijekom zime. No, kod nas se vozila ne servisiraju redovito i zato treba provesti dodatnu kontrolu vozila prije zime. Posebice, ako su između servisnih intervala obavljeni zahvati na vozilu koji mogu izazvati oštećenja zbog nastalih zimskih uvjeta. Ako je tijekom ljetne sezone, iz bilo kojih razloga dolijevanja voda u sustav hlađenja motora, nužno je prekontrolirati gustoću rashladne tekućine i njezinu otpornost na niske temperature. Neadekvatna razina otpornosti tekućine na niske temperature, može dovesti do velikih i skupih oštećenja motora vozila, savjetuje HAK. Tekućinu za pranje vjetrobranskog ili stražnjeg stakla vozila, treba zamijeniti zimskom verzijom. Neadekvatna tekućina zbog smrzavanja smanjuje vidljivost i dovodi do oštećenja komponenti za ispiranje stakala. Da bi se izbjeglo zaleđivanje sustava goriva, posebice kod starijih vozila, poželjno je prekontrolirati ima li u spremniku nakupina vode nastale kondenzacijom u ljetnim mjesecima. Zbog nakupina vode potrebno je zamijeniti filtere za gorivo, neovisno o vrsti goriva koja se koriste. Problemi sa zaleđivanjem dovoda goriva jednako pogađaju vozila s benzinskim i dizelskim motorima. Za uspješan start dizelskog motora potrebno je provjeriti ispravnost grijaćih svjećica vozila, posebice kod starijih vozila koja se neredovito servisiraju. Neredovito servisiranje benzinaca dovodi do istrošenosti svjećica za paljenje iskre. Stoga je potrebna kontrola svjećica. Specifičnost benzinskih motora je problem s vlagom koja (ovisno o vozilu), dovodi do proboja visokonaponskih kablova. Zato je potrebno kablove zaštiti sredstvom za sprječavanje vlage. Iz prakse službe ¨pomoći na cesti¨ akumulatori vozila su jedan od najčešćih razloga otkazivanja starta motora. Ovaj je problem posebno izražen u prvom naletu niskih temperatura. Poželjno je prije nastupa niskih temperatura ispitati ispravnost akumulatora vozila. Osim kvalitetnih zimskih guma, treba staviti lance u gepek. Dobro je i da imate malu lopaticu. Potrebno je gume na autima namazati s uljem i vazelinom da se vrata ne bi zalijepila od minusa i hladnoće.