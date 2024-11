Stižu reakcije hrvatskih političara: Dalija Orešković napisala jednu riječ o pobjedi Trumpa

I Hrvatska je s neizvjesnošću pratila izbore u Americi. Nakon što je već prilično jasno da je Donald Trump pobijedio u utrci za Bijelu kuću, naši političari su krenuli sa čestitkama.

Premijer Andrej Plenković čestitao je Trumpu na uvjerljivoj pobjedi na američkim predsjedničkim izborima.

"Čestitam na uvjerljivoj pobjedi i drugom predsjedničkom mandatu. Radujem se našoj suradnji i daljnjem napretku u hrvatsko-američkim odnosima", poručio je premijer", poručio je premijer.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković također je čestitao Trumpu.

No, neki naši političari nisu zadovolji, a među njima je i saborska zastupnica Dalija Orešković. Vrlo kratko je komentirala pobjedu Trumpa. " Jezivo", napisala je

Kerum o pobjedi Trumpa: 'I CAN SPLIT AGAIN'

Željko Kerum, predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) i bivši gradonačelnik Splita opet je privukao pažnju svojom objavom na Facebooku o pobjedi Donalda Trumpa.

"Dragi prijatelji, pobijedio je Trump! Naši "vrsni analitičari" i raznorazni političari lijeve opcije su do zadnjeg trena govorili da je mrtva trka, a na kraju uvjerljiva pobjeda Trumpa! Ovo pišem da vam skrenem pažnju da je sve moguće! Mene interesira naš grad Split. Poručujem vam da mogu pobijediti Puljka i ponovno postati gradonačelnik Splita. Živili mi."I CAN SPLIT AGAIN ", napisao je Kerum.

Oglasio se i Mislav Kolakušić.

"Čestitke građanima SAD-a i Donaldu Trumpu na važnoj pobjedi za čovječanstvo! Građani SAD-a su unatoč stotinama milijardi eura vrijedne propagande kvazi Demokrata prepoznali da oni predstavljaju istinsku ugrozu za SAD i čovječanstvo. U takvim uvjetima nikakva propaganda ne pomaže. Uskoro će i Europa biti u istoj situaciji kao i SAD i mi ćemo morati na izborima svrgnuti one koji danas uništavaju Europu i njene građane", napisao je Kolakušić.