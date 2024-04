Danas je u cijeloj zemlji bilo sunčano i toplo vrijeme. A takvo vrijeme nastavit će se i sutra. Prevladavat će sunčano, javlja DHMZ. Vjetar slab i umjeren istočni i jugoistočni, na istoku s jakim udarima. Na Jadranu ujutro uz obalu mjestimice slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak. U noći na srijedu prema otvorenom moru zapuhat će jugo. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.

No, DHMZ upozorio je da nam pristiže i sharaski pijesak i to već noćas. Objavili su i satelitske snimke dolaska ovog fenomena. "Preko Sredozemlja se vidi dotok saharskog pijeska koji će u manjoj količini već noćas početi stizati i do nas. Danas i sutra uživajte u suncu. Nabacite naočale i pripazite na UV index", stoji u objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U srijedu postupan porast naoblake, stoji u prohnozi DHMZ-a, uglavnom u drugom dijelu dana mjestimična kiša te pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na Jadranu te krajevima uz Jadran. Potom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugoistočni i istočni, na istoku zemlje i s jakim udarima. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u četvrtak prolazno jugozapadni vjetar. U petak slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Manje toplo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa