Postupno sve nestabilnije prema kraju dana i večeri na zapadu zemlje, kako nam se grmljavinski oblaci iz područja Alpa preko sjevernog Jadrana i Slovenije premještaju na istok. Događa se to ispred dugačkog frontalnog poremećaja koji se prostire od Španjolske pa sve do Skandinavije, a glavninom će se sjevernije od nas premještati sutra krajem dana.

Neće donijeti značajnije osvježenje, štoviše, uz više temperature bit će i neugodno sparno.

ČETVRTAK

Kiše pa i izraženih pljuskova s grmljavinom ponegdje će biti u noći i ujutro još u zapadnim područjima zemlje, a koja nevera s jakim udarima vjetra izgledno će proći Istrom i Kvarnerom, okrznuti i srednji dio Jadrana. Još prijepodne prolazno promjenjiva naoblaka, rijetko još malo kiše u središnjim krajevima. Vjetar inače slab, duž obale povremeno umjeren sjeverozapadni, pod Velebitom nakratko bura. Najniža temperatura između 17 i 20 °C, a na moru između 23 i 26 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije, barem djelomice sunčano i uglavnom suho. No, navečer opet nešto više oblaka uz pojačan sjeverac, a porasti će opet i vjerojatnost za mjestimičnu kišu i grmljavinu. Do tada, vruće i sparno, temperatura oko 31 °C.

Na istoku pretežno sunčano, naoblačenje tek kasno navečer, također uz pojačan vjetar. No, popodne vruće, čak i vrlo vruće, oko 32-33 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali ne baš sasvim stabilno pa može biti lokalnih pljuskova u zaobalju, a vrlo rijetko koji od njih može stići i do samog mora. Puhat će većinom slab do umjeren maestral, no neće to značajnije ublažiti dnevnu vrućinu. Bit će posvuda oko 33 °C, u zaleđu i 36 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, rijetko gdje koji izolirani pljusak u Istri ili gorju, izglednije kasno navečer uz granicu sa Slovenijom. Vjetar slab sjeverozapadni, navečer opet bura, čak u jačanju. Temperatura još malo viša. Od 32 do čak 35 °C uz more, a u gorju oko 30 °C ili koji stupanj niže.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti samo još u petak možda može biti kojeg kraćeg zaostalog pljuska, a i to većinom samo u gorju. Slijede stabilniji, sunčaniji i sve topliji dani uz sve izraženiju vrućinu. I noći će ponegdje biti tople, a dani vrlo vrući.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine. Bit će neugodne vrlo tople noći, nakon kojih slijede vrlo vrući dani s temperaturom iznad 35-36 °C. Neće puno pomoći ni dnevni maestral, kamoli jutarnji burin.