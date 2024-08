Nema većih promjena na vidiku, štoviše jača utjecaj anticiklone, a do kraja tjedna bit će i sve neugodnije vrućine. Tek će jedan oslabljeni frontalni poremećaja oko četvrtka proći sjevernije, mimo naših krajeva, kao što to prolazi jedan večeras.

UTORAK

Ujutro u unutrašnjosti još će biti tih zaostalih oblaka, ali uglavnom suho, možda samo koja kap padne u početku u središnjoj Hrvatskoj. Na Jadranu zato pretežno ili potpuno vedro. Puhat će naime slaba do umjerena, pod Velebitom ponegdje opet u noći pojačana bura. Najniža temperatura na kopnu od 15 do 18-19 °C, a duž obale i na otocima od 23 do vrlo toplih 26 °C.

Već sredinom dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj razvedravanje te će uslijediti većinom sunčano popodne. Vjetar slab, podjednako toplo ili samo za nijansu niža temperatura. Bit će to oko 27-28 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, rijetko samo oko Podunavlja uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Vrlo toplo, između 27 i 29 °C, ali samo rijetko moguće više od toga.

U Dalmaciji većinom sunčano i vruće, u zaleđu i vrlo vruće. No, baš u zaobalju, prvenstveno uz granicu s BIH može biti i razvoj oblaka, ali uz malu šansu za kakav izolirani pljusak.

Na sjevernom Jadranu sunčano, malo oblaka niknuti će u gorju, uglavnom na području Like. Bura gotovo potpuno slabi. Na obali i otocima između 31 i 34 °C, a ugodnije u gorju, oko 26-27 °C.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti većinom sunčano, ali uz sve izraženiju vrućinu pa i sparinu, u danima vikenda već mnogima i neugodnu vrućinu. No, u početku još ne baš sasvim stabilno, koji kraći popodnevni pljusak u srijedu moguć samo u gorju, u četvrtak i drugdje, ali samo sporadično, a i to će biti oni kraći ljetni pljuskovi.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine, tek u srijedu na riječkom području mala šansa za pljusak, u četvrtak i na Kvarneru te unutrašnjosti Istre. Bura slabi, bit će to samo ponegdje jutarnjeg burina, a danju će slab maestral, malo izraženiji u četvrtak i petak u Dalmaciji. Noći vrlo tople, dani vrlo vrući, a osvježenja nema na vidiku, čak će se i more bez bure opet zagrijati.