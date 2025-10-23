Srpska ministrica ispalila optužbe na račun Hrvatske: Evo što ju je izulo iz cipela na granici

Srpska ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Adrijana Mesarović požalila se na, kako kaže, "strašan" tretman na hrvatskoj granici ranije ovoga tjedna tijekom putovanja u Banja Luku gdje su ju hrvatski carinici molili da zađe iz automobile i više puta očita otiske prstiju, što ju je naljutilo.

U podužoj objavi na društvenim mrežama, kazala je da je u utorak navečer, na graničnom prijelazu Bajakovo jedino ona od svih članova delegacije Vlade Srbije, koja je bila najavljena, zaustavljena i izvedena iz automobile uz obrazloženje da sustav na koji se pokušala prijaviti nije radio.

"Jedino su mene vraćali iznova i iznova i jedino sam ja morala pet puta očitati otiske prstiju pod raznim izgovorima hrvatskih carinika. I na svako moje pitanje odgovor je bio - kriv je sustav. Kod svih ostalih članova delegacije isti taj sustav je radio, samo u slučaju potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministrice gospodarstva, sustav je zakazao. Treba li se pitati zašto?", pita se Mesarović, ogorčena zbog "neprofesionalnog pristupa" hrvatskih carinika koje je optužila da su se prema njoj ponašali kao prema kriminalcu ili ilegalnom migrantu.

'Kao da sam migrant ili kriminalac'

Tvrdi da je sustav kod svih drugih članova delegacije uredno radio, samo u njezinom slučaju nije.

"Ni suvisli odgovor, ni isprika zašto su me hrvatski policajci i carinici tretirali kao ilegalnog migranta ili ne daj Bože kriminalca. Jesu li to europske vrijednosti koje promovirate? Je li to čisti neprofesionalizam, ili nešto drugo?" oštra je bila u svojoj objavi.

Mesarović je s drugim članovima delegacije putovala na Poslovni forum Srbija-Srpska 2025. u Banja Luci.

Za komentar cijelog slučaja upitali smo MUP i Carinsku upravu te ćemo njihov odgovor objaviti čim stigne.

Inače, prije desetak dana počela je primjena novog sustava granične kontrole s biometrijskim podacima na hrvatskim granicama, ali i drugim zemljama Europske unije. Pritom se biometrijski podaci državljana trećih zemalja, odnosno zemalja izvan EU, uzimaju pri prvom ulazu u područje Europske unije, što vrijedi za primjerice građane iz susjedne BiH i Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nisu svi zadovoljni novim sustavom na granici: 'Imam osjećaj da je ovo nešto protiv nas'