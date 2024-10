SOA negira da Milanović ima ruske veze. 'To je čisto ogovaranje... opanjkavanje'

Nakon što je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman ustvrdio da predsjednika države Zorana Milanovića financiraju Rusi jer su "njegovi 'proruski stavovi vrlo jasni" te da njegovu kampanju "očito financiraju možda i neki ruski izvori", stigao je odgovor SOA-e o toj temi.

Podsjetimo, Milanović je prethodno podsjetio Grlić Radmana kako je čitao poeziju sa Sergejem Lavrovom. Ministar je na poslijetku reterirao i priznao da za svoje tvrdnje nema dokaze. No sve se dodatno zakuhalo izjavom HDZ-ova predsjedničkog kandidata Dragana Primorca da SOA već dvije godine prikuplja podatke o tome. Sada se SOA podnijela izvješće o tome saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

"Zatražio sam po zakonu informaciju je li točno da Rusi financiraju kampanju Zorana Milanovića i prikuplja li netko te dokaze. Izvješće je stiglo, i negativno je. Kategorički je negativno. Rusi ne financiraju Zorana Milanovića. Ono što smo tražili, to smo dobili, oni koji su za to zaduženi vrlo konkretno su na to odgovorili i to više nije pitanje za mene nego za one koji obnašaju vrlo odgovorne funkcije u državi, od ministra vanjskih poslova pa do ovih koji bi trebali biti kandidati za predsjednika da ne šire lažne informacije ", izjavio je danas predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić.

Na pitanje treba li Grlić Radman političku odgovornost jer je on započeo priču da Milanovića financiraju Rusi pa je kasnije reterirao, Ostojić je kazao da dva potpredsjednika Vlade kažu da nema dokaza za takvo financiranje, a ministar vanjskih poslova te iste Vlade govori sasvim suprotno.

"To je čisto ogovaranje, sramota za ovu zemlju, a da ne govorim o kršenju Ustava. Trebali bi shvatiti da predsjednik Republike dijeli odgovornost za vanjsku politiku pa, između ostaloga, i za njegovo ponašanje. Prema tome, s njim bi se trebao savjetovati, a ne da ga ovaj opanjkava", naglasio je Ostojić.

