Zastrašujuća snimka pijavice kod Šolte: Upaljen meteoalarm, čeka nas dramatična promjena

Nadolazeća jaka promjena vremena donosi oblake, južinu i mjestimičnu kišu, ali i snijeg. Već danas je lokalno bilo grmljavinskog razvoja oblaka. Tako je prijepodne između Biograda na Moru i Šibenika posvuda već palo preko 20 litara kiše po metru kvadratnome, a mjestimice i preko 40. Iza 13 sati grmljavinski oblaci zahvatilo si primoštensko područje, Trogir i zapadni dio Čiova te zapad Šolte. Na moru kod Šolte pojavila se pijavica, javlja Dalmacija Danas.

Crometeo je na svojoj Facebook stranici objavio snimku pijavice.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za utorak, srijedu i četvrtak. Tako je u utorak u Dalmaciji vrijeme potencijalno opasno zbog vjetra, dok se u gospićkoj i riječkoj regiji upozorava na kišu koja mjestimice može biti i obilna.

A DHMZ je poslao posebno upozorenje. Od srijede do petka, uz kratkotrajan predah tijekom četvrtka, očekuju nas nagle, dinamične i intenzivne epizode promjene vremena.

"Hladna fronta premjestit će se u prvom dijelu srijede od sjeverozapada Europe preko Alpa i u srijedu uzrokovati stvaranje ciklone južno od Alpa. Ciklona će se brzo premještati duž Jadranskog mora prema jugoistoku, a s njom i spomenuta hladna fronta. Pritom će po visini u izraženoj dolini sa sjevera stići osjetno hladniji zrak. Nakon jakog i olujnog jugozapadnjaka već će u srijedu prijepodne na sjeveru zemlje naglo okrenuti na sjeverac, a na moru u popodnevnim satima na buru i sjeverozapadnjak. Očekuje se kiša, lokalno obilna, ponajprije u krajevima uz Jadran, dok će na moru biti izraženih pljuskova s grmljavinom. S okretanjem vjetra u unutrašnjosti će zamjetno zahladnjeti i prema kraju dana će kiša u gorju prijeći u susnježicu i snijeg pri čemu će se uglavnom u Lici i Gorskom kotaru stvarati snježni pokrivač", stoji u priopćenju.

U četvrtak smirivanje, a u petak…

U četvrtak prolazno smirivanje vremena. Potkraj dana ponovno će jačati jugozapadni i južni vjetar na prednjoj strani ciklone koja se približava sa zapada. U petak sredinom dana središte ciklone će biti iznad Jadranskog mora, a po visini će ponovno sa sjevera pritjecati hladan zrak u prostranoj dolini. Već potkraj četvrtka i u noći na petak očekuju se nove oborine na zapadu zemlje, a do jutra i u većini ostalih krajeva. U Gorskoj Hrvatskoj u početku snijeg koji će prelaziti u kišu, a drugdje se očekuje kiša. Bit će vrlo vjetrovito, prijepodne će vjetar okrenuti na sjeverni te će kiša u dijelu unutrašnjosti opet prelaziti u snijeg, uglavnom na istoku te u gorju gdje će se stvoriti snježni pokrivač.

Istodobno na Jadranu ponovno može biti obilnije kiše te izraženih pljuskova s grmljavinom. Sredinom petka će na obali zapuhati jaka i olujna bura koja će pojačavati osjet hladnoće.

Već u subotu s jačanjem anticiklone smirivanje vremena, kažu iz DHMZ-a. Zbog nepovoljnih meteoroloških prilika u Hrvatskoj idućih dana objavljena su upozorenja za potencijalno opasno (žuto) i opasno (narančasto) vrijeme i to za obilnu kišu, grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar, počevši s prvim satima srijede. Izmjene i dopune upozorenja u skladu s meteorološkom situacijom i novim prognostičkim materijalima pratite na meteo.hr.

Podsjetimo, naša meteorologinja Tanja Renko najavila je da sa srijedom stiže izražena promjena vremena. Na kopnu će jugozapadnjak naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar s kojim će stići hladniji zrak, a i kiša će u višem gorju prelaziti u snijeg. Krajem srijede prestanak oborina i kratak predah do četvrtka poslijepodne. Zatim nova porcija oborina, a do petka navečer i vrlo vjerojatno ozbiljniji snježni pokrivač i to kako se sada čini ne samo u gorju.

Buran tjedan očekuje se i na Jadranu. "Vjetar će do subote ujutro povremeno biti jak i olujan, a treba računati i na izraženiju odnosno obilniju oborinu. Svakako za sve aktivnosti preporučuje se pratiti upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda", upozorila je naša meteorologinja.

