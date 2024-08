Očito neki ne mare na stalna upozorenja da se na otvorenom u vrijeme ljetnih mjeseci ne pali vatra. Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske je objavila snimku na kojoj se vidi kako je netko neodgovoran ispod centra na Osejavi napravio glupost. Vatrogasci su zahvalili što je brzo stigla dojava da netko na otvorenom pali vatru, te su pozvali građane da sve slične situacije odmah prijave njima ili policiji. A građani su također oštro reagirali na snimku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U zatvoru bi oni meni provodili produženi godišnji", napisao je jedan korisnik. "Odmah kazna. I to paprena", "Ja se nadam da je snimatelj javio odmah policiji. Pa to treba kazniti i to pošteno da im nikada više ne padne na um. To mozga nema ni mrvu", nizali su se komentari.

POGLEDAJTE VIDEO: Osječani strahuju zbog drugog požara u Drava Internationalu u nepunih godinu dana

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa