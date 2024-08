Snimio konja u lancima, krvavog i mukama. Svi se digli na noge - on propao u zemlju?!

Nakon što smo na Danas.hr-u objavili užasavajuću priču o konju koji je bio privezanih nogu na Velebitu, otvorenih rana i u bolovima, dobili smo odgovor od Državnog inspektorata i policije o tome što se napravilo.

Podsjetimo, u utorak nam je uzemireni čitatelj poslao snimku koju je snimio na Velebitu na kojoj se vidi konj koji prednje noge ima privezan lancem dugim svega oko 10 ili 15 centimetara. Životinja se doslovno nije mogla kretati, a zastrašujuće je to što su se lanci oko noge duboko urezali u meso konja, malo iznad kopita te se vidi krv.

Autor horor snimke otkrio nam je kako je sve snimio dan ranije, u ponedjeljak, 26. kolovoza, u mjestu Biljevine.

"Ja i dvojica prijatelja išli smo quadom makadamom od Sv. Juraja i Senja prema Zavižanu. Naletjeli smo na polje, a konj je stajao nasred makadamskog puta. Bojao se, ali se nije micao pa smo sišli s vozila. Kad smo prišli bliže, bilo nam je jasno zašto se konj ne miče - imao je lance na nogama i nije se mogao kretati. Pokušali smo skinuti lance, ali to je bila tolika patnja i bol za životinju da nismo uspjeli. Bilo je prestrašno! Lanci su urasli u tkivo noge. Dali smo jadnoj životinji piti iz ruke, sve je popio", rekao nam je čovjek koji je molio za anonimnost, no njegov identitet poznat je redakciji.

Kaže da to nije bio jedini konj, bilo ih je još nekoliko vezanih, dok je još nekoliko hodalo slobodno. Sveukupno njih više od 10.

"Taj konj smrdio je izdaleka, rana se na nogama zagnojila i sve je zaudaralo na metar od konja. Muhe su letjele oko rane i plazile, to je živa rana! On je zaista pokušao maknu se s puta - ali kako je to izgledalo - kao da klokan skače! Jasno, povezanih kopita to je jedino i mogao! Pokušao se propeti pa je padao, dizao se s poda. To je bila ništa drugo nego scena iz horor filmova, hororac! Ma prestrašno!", rekao nam je vidno potresen čitatelj.

Odmah je reagirao i sve prijavio policiji te udruzi AnimalLika koja je prijavila sve i komunalnim redarima te Državnom inspektoratu. Dan kasnije na terenu su bili svi redom - policija, inspekcija te komunalc.

Iz Državnog inspektorata na naš upit odgovaraju: "Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji s komunalnim redarstvom i policijom obavila je pretraživanje područja te životinja (konj) nije pronađen. Unatoč tome veterinarska inspekcija je obavila nadzor nad vlasnicima za koje je postojala osnovana sumnja da su isti vlasnici konja ali predmetna životinja nije nađena. Inspekcijskim nadzorom se i nadalje nastavlja."

Dodajmo i to kako je istrazi možda odmoglo to što je video najprije objavljen na društvenim mrežama te je vlasnik konja možda time dobio vrijeme da skloni životinje.