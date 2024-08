UZNEMIRUJUĆE SNIMKE: Konj vezan lancima i u mukama, otvorile se žive rane: 'Kao iz hororca!'

U redakciju Danas.hr-a stigle su zastrašujuće snimke s Velebita na kojima se vidi konj koji prednje noge ima privezan lancem dugim svega oko 10 ili 15 centimetara. Životinja se doslovno ne može kretati, a zastrašujuće je to što su se lanci oko noge duboko urezali u meso konja, malo iznad kopita te se vidi krv.

Na videu se čuje komentar: "Evo, za što ljudi uzimaju pare, majku im prokletu *ebem. Pogledaj ovo, pogledaj ti ovu gamad! Daj nabavi kliješta, bilo čim ću to skinuti!"

Uspjeli smo doći do autora horor snimke koji nam je otkrio kako je sve snimio u ponedjeljak, 26. kolovoza, u mjestu Biljevine.

"Ja i dvojica prijatelja išli smo quadom makadamom od Sv. Juraja i Senja prema Zavižanu. Naletjeli smo na polje, a konj je stajao nasred makadamskog puta. Bojao se, ali se nije micao pa smo sišli s vozila. Kad smo prišli bliže, bilo nam je jasno zašto se konj ne miče - imao je lance na nogama i nije se mogao kretati. Pokušali smo skinuti lance, ali to je bila tolika patnja i bol za životinju da nismo uspjeli. Bilo je prestrašno! Lanci su urasli u tkivo noge. Dali smo jadnoj životinji piti iz ruke, sve je popio", rekao nam je čovjek koji je molio za anonimnost, no njegov identitet poznat je redakciji.

Foto: Danas.hr

Kaže da to nije bio jedini konj, bilo ih je još nekoliko vezanih, dok je još nekoliko hodalo slobodno. Sveukupno njih više od 10.

Naš čitatelj nastavio je priču: "Taj konj smrdio je izdaleka, rana se na nogama zagnojila i sve je zaudaralo na metar od konja. Muhe su letjele oko rane i plazile, to je živa rana! On je zaista pokušao maknu se s puta - ali kako je to izgledalo - kao da klokan skače! Jasno, povezanih kopita to je jedino i mogao! Pokušao se propeti pa je padao, dizao se s poda. To je bila ništa drugo nego scena iz horor filmova, hororac! Ma prestrašno!", rekao nam je vidno potresen čitatelj.

Nastavio je s komentarom i pitao "Kakvo smo mi društvo?".

Foto: Danas.hr

"Od prijatelja, koji je jučer bio sa mnom, doznao sam da on to gleda stalno jer često ide s quadom tim istim makadamom prema Zavižanu. Ako je u društvu turista, oni se zgražaju i ne mogu vjerovati da takvo što postoji. Od njega sam doznao da je na istom putu bilo i ždrijebe sa slomljenom nogom. Ležalo je neko vrijeme, a onda je ždrijebe nestalo. Tko zna je li uginulo, ono se takvo nije moglo ni braniti - možda ga je napala kakva zvijer, vuk ili medvjed. Prestrašno je sve to", govori nam čitatelj još uvijek pod snažnim dojmom svega.

Sve prijavio policiji

Ali nije stao na zgražanju, reagirao je. Navodi da je redom sve prijavio u nekoliko policijskih postaja - u Gospiću, Senju i Crikvenici. Javio se i udruzi za zaštitu životinja AnimalLika koja je podijelila njegove fotografije i snimku na društvenim mrežama te je dodatno sve prijavila Državnom inspektoratu te komunalcima.

"Možemo reći da je proceduralno sve napravljeno kako treba i moramo se nadati i vjerovati, a možda i pogurati da priča ne umre", napisali su iz udruge u svojoj objavi te pozvali da se pomogne da konj ne umre u mukama.

"On ne može do vode. Lanac je u mesu. Može li monstruoznije? Na preko 30 stupnjeva, žeđ, muhe, infekcije", napisali su.

Neslužbeno doznajemo da su danas na terenu munjevito reagirali policija, komunalci i inspekcija te da su obišli lokaciju gdje su konji snimljeni. I naš čitatelj kaže da su ga jutros zvali iz policije i tražili dodatne podatke. Doznajemo i to da životinja danas na toj lokaciji nije bilo te policija nije zatekla nikoga. Moguće da su se vlasnici uplašili nakon što su se slike i užasavajuće snimke proširile po društvenim mrežama.

Naš čitatelj koji je sve snimio užasnut je zbog onoga što je vidio: "To je blago, ne može životinja ovako patiti i da ništa ne učinimo. Kao da je Bog htio da ja taj dan naiđem tim putom i da sve vidim. Ta se životinja pred mojim očima nije mogla kretati, nije mogla pobjeći, ako zvijer napadne - ne može ništa. Navodno se konji drže radi visokih poticaja, a onda da se puste, nitko za njih ne brine. Tko to zna! Ali ovo što sam ja vidio je prestrašno".

Kada dobijemo odgovore policije i ostalih nadležnih za ovaj slučaj, objavit ćemo ga.