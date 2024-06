Iako se u javnosti stalno upozorava da se po vrućini djeca, ni na sekundu, ne ostavljaju u automobilu, dramatična intervencija spašavanja 16-mjesečnog djeteta iz automobila na 30 stupnjeva u Osijeku, znači da upozorenja nikad dosta. Naime, jedna majka je u četvrtak predvečer ostavila dijete u automobilu. Do dolaska vatrogasaca dijete je u automobilu bilo više od 15 minuta.

A o tome kakve opasnosti prijete nedavno je istražila novinarka portala Danas.hr. "Ne bi trebalo uopće ostavljati djecu samu u autu. To je opasno ne samo za djecu, nego i za kućne ljubimce jer vrlo brzo, u roku od 15 do 30 minuta, dolazi do velikog zagrijavanja. Samim time dolazi i do velike dehidracije. U početku dijete je oznojeno, nakon toga nastupaju trajna oštećenja svih organa posebice mozga, a može doći i do smrti. Rijetko kad se dijete ostavi samo pet minuta u autu. Očito roditelji ili idu obavljati nešto poslovno ili odu u kupnju, a vi zapravo nikad ne znate kad ćete zapeti u gužvu i što vas može zadržati", naglasila je liječnica obiteljske medicine Tanja Pekez za Danas.hr.

Vrućina nije jedina opasnost koja prijeti u takvom scenariju, dodaje liječnica. Neka se djeca mogu odvezati i nehotice pokrenuti automobil što dovodi do novih problema. "Postajemo sve nestrpljiviji, sve više žurimo. Međutim, uvijek treba razmišljati tri koraka unaprijed. Nesreće se ne događaju drugima. Nema te stvari koja se treba obaviti tako brzo da bi se ugrozio život djeteta. Nema razloga da ono ostane u autu", rekla je Pekez.

Kobne posljedice

Tijelo djeteta zagrijava se tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Rast temperature tijela i njegova nemogućnost hlađenja može dovesti do toplinskog udara. Simptomi uključuju visoku temperaturu, vruću, crvenu i suhu kožu, ubrzani puls, nemir, zbunjenost, vrtoglavicu, glavobolju, povraćanje, ubrzano, ali plitko disanje, letargiju i nesvijest. A samo 15 minuta boravka u pregrijanomautu može dovesti do kobnih posljedica, odnosno oštećenja mozga i bubrega.

"Što je dijete manje, puno prije dolazi u životnu opasnost ako tijelo ne funkcionira u normalnim uvjetima, bez obzira na to što je uzrok nastanka nenormalnih uvjeta", dodala je liječnica naglašavajući da ozbiljne posljedice, pa i smrt mogu nastupiti vrlo brzo.

"Roditelji nekad znaju biti agresivni pa tužiti onoga tko je razbio auto da bi izvukao dijete. Ako primijetite dijete u autu, zovite odmah 112, oni će iskoordinirati da dođe policija i sve ostale službe pa neka Centar za socijalnu skrb reagira. Za hitnu pomoć zovite 194. U slučaju da zateknete dijete na parkingu šoping centra, možete otići do info pulta koji će pozvati roditelje da se što prije javi. Dijete odmah treba izvući iz auta i odvesti ga u hlad ili prostor koji nije toliko topao, a opet ne prehladan jer dolazi do sužavanja krvnih sudova i time se radi još veća greška. Pokušajte ga ohladiti oblozima ili vlažnom odjećom. Ako je pri svijesti, što je rijetkost već nakon 15 minuta, treba mu početi davati tekućinu. A ako nije, nikako mu ne dajte tekućine jer se može ugušiti", savjetovala je liječnica.

Sindrom zaboravljenog djetata

Osim roditelja koji vjeruju da nema nikakve opasnosti u tome da dijete nakratko ostave u automobilu, postoji i nešto što se zove sindrom zaboravljenog djeteta koji također može dovesti do tragedije. Slučajevi su to kada roditelji ili drugi članovi obitelji nehotice, zbog umora, stresa, neispavanosti, životne strke ili drugih razloga, zaborave dijete u sjedalici ili da je ono uopće u automobilu. Tu nije riječ o zanemarivanju djeteta ili manjku roditeljske ljubavi već, objašnjavaju psihijatri, poremećaju memorije i nešto je što se može dogoditi svakome.

