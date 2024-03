Velika promjena vremena zahvatila je Zagreb. U subotu navečer padala je kiša, a kroz noć padao je snijeg. Sljeme je jutros bilo prekriveno snijegom, kao i Lika i Gorski kotar.

Nakon hladnog jutra očekuje se porast temperature kroz dan, a navečer može pasti kraći pljusak uglavnom oko Podravine.

U unutrašnjosti u ponedjeljak znatno sunčanije, danju opet i ugodnije, ali treba računati na prva dva prilično hladna jutra pa i mraz. Od utorka opet južina, sve toplije, osobito od srijede, ali i promjenjivije. No, kiše će biti u manjim količinama u gorju, uglavnom u srijedu češće i drugdje kada može i zagrmjeti. Na Jadranu dosta sunca pa i vedrine u ponedjeljak, no malo svježije, osobito ujutro. Zatim opet oblačnija, kišovitija i vjetrovitija sredina tjedna, moguće lokalno i grmljavinsko nevrijeme. Prestanak oborina tijekom četvrtka, a pred vikend bez oborina. No, čini se da će i sam blagdanski vikend proteći uz iznadprosječno toplo i uglavnom suho vrijeme.

