Ima li kraja hladnoći i kiši? Evo što nas čeka do kraja tjedna i stižu li topliji dani

Bit će sunčanih razdoblja idućih dana, a može se računati na sasvim povoljan vikend. No, još se treba preko nas premjestiti ostatak Borisa u obliku jedne visinske oslabljene ciklone. Ona naime, netipično, ide sa zapada prema istoku, ali će obilnije oborine donijeti talijanskoj obali Jadrana i dijelovima Italije, iako ni na našoj strani neće biti sasvim stabilno.

Danas u noći i ujutro većinom oblačno, osobito u zapadnom dijelu zemlje, a kišovito u kopnenim krajevima. Mjestimične kiše bit će i na Jadranu, češće prema otvorenome moru i otocima sjevernog i srednjeg dijela, gdje može i zagrmjeti. Suho zato napokon u Slavoniji, a i sve manje tmurno. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka, pod Velebitom olujna škura bura, a južnije nešto slabiji istočnjak i jugo. Najniža temperatura između 8 i 11 °C, uz more od 12 do 16 °C.

Već do sredine dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj kiša prestaje pa će biti suho, a postupno će se stanjivati i zaostali oblaci, čak kasnije i raskidati, najprije u sjevernijim krajevima. Vjetar slab, sve rjeđe umjeren sjeveroistočni, a i temperatura slična ili pak malo viša, bit će oko 17 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu napokon sunčanije. Moglo bit ponegdje sunčano i prevladavati, ali bit će svakako dulja sunčana razdoblja. Pritom i osjetno ugodnije, između 17 i 19 °C, što je još uvijek ispod prosjeka za rujan.

U Dalmaciji zato pretežno oblačno, samo rijetko i prolazno uz malo sunca. Bit će i nestabilno pa uz mjestimičnu kišu i umjereno, gdjegod i jako jugo, može biti izraženijeg pljuska i grmljavine, uglavnom na otvorenome i otocima. Temperatura između 20 i 23 °C.

I na sjevernom Jadranu promjenjivo, a oblačnije u gorskim područjima gdje će još biti zaostale slabe kiše, rijetke samo na moru. Vjetrovito uz jaku, na udare olujnu buru pa će činiti i svježije.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti idućih dana napokon sunčana razdoblja, barem kraća, a porasti će i temperatura. No, mnogima u početku još uvijek svježe uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Ne još suho, kiša svakodnevna u Gorskom kotaru, Lici, a drugdje izglednije samo u četvrtak. U danima vikenda znatno povoljnije, sunčanije pa i danju ugodnije.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu promjenjivije uz buru, nestabilnije u Dalmaciji uz istočnjak i jugo. Kiša češća prema otvorenome moru, ali u noći na četvrtak i četvrtak izraženijih pljuskova može biti i duž obale. U petak vjetar počinje slabjeti, krenut će zatim i razvedravanje pa će sunčane prilike obilježiti vikend. Uz sunce i dnevna temperatura viša, oko 24-25 °C.

