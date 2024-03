U RTL-u Danas gostovao je Ivan Vilibor Sinčić koji je razgovarao s reporterkom Petrom Mlačić Vučemilović-Jurić. Uvodno je kazao da se gase njegova stranka, Lovrinovićeva stranka i Kolakušićeva stranka te da su osnovali Pravo i pravdu. "U Hrvatskoj je došlo do rasipavanja, svaka kuća ima svoju stranku. To sve treba pogasiti i ići zajedno", rekao je.

"Okosnica naše koalicije je antikorupcija, antiglobalizam i suverenizam, odnosno da se odluke donose iz Hrvatske", kaže.

Na konstataciju novinarke da je on u europskom parlamentu, rekao je da se on sada natječe za Hrvatski sabor. "Zanima me kako dobiti što više mandata s kolegama, kako sudjelovati u vlasti i provesti naše politike. Od samog početka kolega Kolakušić i ja smo razgovarali kako dobiti što više mandata. Tražimo da se sve suverenističke opcije ujedine", kazao je.

Na pitanje novinarke je li on antivakser, rekao je da ne. "Uvijek za kvalitetan proizvod, međutim farmaceutska industrija je korumpirana i sve je manje kvalitetnih proizvoda". Još je jednom kazao da nije antivakser, a to je isto rekao i za Kolakušića.

Ni mrtav s HDZ-om

"Svatko treba po pravilima etike i u dogovoru sa svojim liječnikom odabrati što je najbolje za njega, koja terapija. Antivakseri ne postoje. Svatko bi uzeo kvalitetan proizvod. Pitanje je, mogu li ga ponuditi", kazao je. Na pitanje što je s ljudima koji su bili aktivisti u Živom zidu i što je s onima koji su dobili novčane kazne kada su sprječavali deložacije, kaže da su svi ti ljudi sada s njima u Pravo i pravda. "Mnogi od tih ljudi su bili na našem kongresu“, kaže.

Na pitanje, jesu li pomogli ljudi koji su dobili kaznu, kaže da su oni vojnici i da su pravila jasna. "Ako aktivist dobije kaznu, plaća si ju sam. Našoj organizaciji je kroz godine dosuđeno jedno 2,3 milijuna kuna kazni. Bez žrtve nema rezultata", kaže. Dodaje da su nešto platili, a nešto je otišlo u zastaru.

"Ne osjećam se krivo, osjećam se ponosno jer smo se suprotstavili ovršnoj mafiji", kazao je na upit osjeća li se krivim. Kaže da bi i sada to radio da treba.

Na pitanje, što očekuje dobiti na izborima, kaže da su išli svi zajedno, uzeli bi barem trećinu Hrvatskog sabora i pola europskog parlamenta. Kaže da ne razumije zašto ih je Most odbio.

Rekao je da ni mrtav ne bi s HDZ-om. "Ja sam ušao u politiku da se borim protiv HDZ-a i te mafije koja se unutra umrežila", kaže.