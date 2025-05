Šime Erlić vodi u Zadru, ali mora u drugi krug: 'Zadar želi zajedništvo, ne podjele'

Zadar je jedna od HDZ-ovih utvrda, a za mjesto gradonačelnika natjecalo se čak sedam kandidata. Najbolje je prošao HDZ-ov kandidat bivši ministar Šime Erlić, no ipak će morati i u drugi krug. O rezultatima smo razgovarali i s Šimom Erlićem.

Kako ste zadovoljni ovim rezultatom?

Zahvalan sam građanima i građankama koji su danas izašli na izborima. Hvala svima koji su nam dali povjerenje. Mi smo s pozitivnim osjećajem očekivali ove rezultate međutim nismo mogli znati kakav će biti rezultat. Zasad ovo prvi rezultati pokazuju da je razlika uistinu velika u odnosu na protukandidate što nas veseli. Zadovoljni smo jer je naš program i sve ovo što smo ovih mjeseci komunicirali doprlo do građana i po nama je ovo pokazatelj da Zadar želi zajedništvo i uključivost u odnosu na prethodni mandat koji je bio obilježen s političkim podjelama, nefunkcionalnošću Gradskoga vijeća.

Izgledan je drugi krug, a s vama će u njemu biti najvjerojatnije SDP-ov Danijel Radeta on zasad ima 20. 57 posto glasova, kako gledat na njega kao protukandidata?

Mi smo se od početka postavili da nismo fokusirani na protukandidate nego da želimo iskomunicirati maksimalno pozitivno i afirmativno što želimo raditi za Zadar. Tako nas i ovaj izborni rezultat ne iznenađuje. Nemamo nekakvu specijalnu strategiju u odnosu na same kandidate. razlika je dovoljno velika i uvjerljiva ako ovakav rezultat ostane do kraja večeri. To je razlog za zadovoljstvo nakon silnog truda koji smo uložili. Želimo to uzeti kao jedan zalog za razvoj Zadra dalje.

