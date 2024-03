Sandra Benčić kandidatkinja je za premijerku na nadolazećim parlamentarnih izborima platforme Možemo! U prošlom sazivu Sabora bila je jedna od najaktivnijih zastupnica.

"Ovo je početak ženske turneje po Hrvatskoj na kojoj ćemo iskomunicirati naš program i vidjeti što konkretno građane muči i što moraju potezi naredne Vlade omdah kad se sastavku većina. Ideja ženske turneje proizlazi iz činjenice da nam je rodna ravnopravnost jedna od ključnih vrijednosti koja nam nije samo na papiru nego je zaista gajimo u stranci. U velikom dijelu visokih položaja u stranci su žene."

Nastavila je će tako biti i na njihovim listama na kojima od 202. primjenjuju 'zip model' kako bi i žene ušle u parlament. "Ženska će snaga, ne samo skinuti HDZ s vlasti, nego je ženska snaga u zajedništvu, solidarnosti rame uz rame, a ne jednih preko leđa drugih, i to Hrvatskoj treba da se transformira u društvo u kojem će ljudi željeti ostati živjeti i u koji će se vraćati. Neki dan smo u Zagrebu predstavili 13 hrabrih poteza koje smatramo da su na čekanju i 30 godina. To su problemi koje građani godinama ističu kao ključne. To su problemi godinama koje građani ističu kao ključne, a ni jedna politička opcija nije ih riješila jer nisu imali političke hrabrosti ili ih nisu vidjeli kao prioritete. Primjerice - pitanje ukidanja dužničkog ropstva. U blokadi je gotovo 300 tisuća ljudi, mnogi su u blokadi i duže od godine dana. Mnogima su dugovi rprodani agencijama za naplatu dugova. Oni plaćaju doslovno kamate i do glavnice ne mogu doći. Za male dugove od 30.000-40.000 kuna dolaze do nemogućnosti vraćanja duga i vrćenja u krug cijeli život", rekla je Benčić.

Nastavila je potom s obećanjem i to: "Da će jedan od prvih poteza biti izmjena regulative oko agencija za naplatu potraživanja, da se dugovi bez pristanka dužnika neće moći prodavati bilo kome, da ćemo promijeniti redosljed otplate dugova onih koji su ušli u ovrhu, te da minimalno 50 posto svake rate ide na smanjivanje glavnice. Tako ćemo livharske otplatne planove eliminirati", rekla je Benčić.

Najavila je da će u prvoj godini uvesti i zelenu nabavu hrane za vrtiće, škole, bolnice, odnosno svugdje gdje država nabavlja hranu.

"Zato što zelena javna nabava podrazumijeva da se hrana nabavlja u krugu od 50-60 kilometara. Smanjuje se time udio transporata i omogućava lokalnim proizvođačima da bez posrednika plasiraju proizvode na tržite koje ima javni sektor. Omogućit ćemo da OPG-ovima da po 5 i više godina mogu planirati količine da mogu planirati investicije u poljoprivredi", rekla hje Benčić i navela da je to njihov plan prehrambene samodostatnosti.

"Osigurat ćemo i besplatan i dostupan pobačaj za žene u svim bolnicama i da više nema nesigurnosti, nemogućnosti pristupa osnovne zdravstvene usluge, da ih se maltretira na ulazu od molitelja. Žene i njihova reproduktivna prava, ne samo pobačaj, bit će nam jedan od pririteta", rekla je Benčić.'

