Nakon cijele verbalne artiljerije i prepucavanja pred kamerama, HDZ i SDP preselili su svoj "rat" na društvene mreže.

Mladež HDZ-a na društvenoj mreži X. nekadašnjem Twitteru "narugala" se predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji, unatoč bomastičnoj najavi o ulasku u izbornu utakmicu, ne smije biti na listi SDP-a na skorim parlamentarnim izborima niti sudjelovati u kampanji sukladno upozorenju Ustavnog suda.

Objavili su fotomontažu Voldemorta, popularnog liga iz serijala o mladom čarobnjaku Harry Potteru s licem Milanovića uz tekst "onaj čije se ime ne smije izgovoriti" i opis "svaka sličnost sa stvarnim osobama je slučajna".

SDP-ovci ekspresno odgovorili

Sami su SDP-ovci više puta kritizirali upozorenje Ustavnog suda nazvavši Milanovića "onim čije se ime ne spominje".

"Ustavnog suda moramo poštovati, to znači da ja od danas više ne smijem govoriti da je Milanović kandidat SDP-a za premijera RH, ne smijem govoriti da će biti sljedeći premijer. Bar do objave izbornih rezultata. A tada ćemo to uskliknuti. Jer građani žele promjenu i bolju Hrvatsku. A na tom putu stoji jedna pravomoćno osuđena kriminalna organizacija, koji su danas izmislili ono što u Ustavu ne postoji, koji su nam zaprijetili i zapriječili nas da radimo što svaki slobodan čovjek smije, a to je govoriti", poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Na HDZ-ovu fotomontažu s Voldemortom, SDP-ovci su odgovorili montažom "Karaplenkovića".

Na službenom profilu stranke osvanula je fotografija s glavom premijera Andreja Plenkovića i dijelovima lica koji pripadaju nekadašnjem šefu stranke Tomislavu Karamarku koji se pojavio ove nedjelje na HDZ-ovom Općem suboru u Lisinskom.

"Ima i HDZ svog kandidata", napisali su SDP-ovci nazvavši ga "Karaplenković".

