Izglasana stroža pravila za igre na sreću: Evo što se sve mijenja

Hrvatski sabor je jednoglasno, sa 131 glasom za, izmijenio Zakon o igrama na sreću, a jedna od novosti koju donosi je zabrana postavljanja kladomata u ugostiteljskim objektima od početka iduće godine.

Zakonom o igrama na sreću uvode se mjere društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, obvezna identifikacija svih igrača, uspostava registra isključenih igrača, reguliranje rada nedjeljom, kao i ograničavanje oglašavanja igara na sreću.

Strože mjere oglašavanja

Oglašavanje se zabranjuje u vremenu od 6 do 23 sata putem interneta, u audio-vizualnim i radijskim programima, te sadržajima elektroničkih publikacija. Zabranjuje se i oglašavanje igara na sreću u tiskanim medijima, na javno vidljivim površinama, kao i smanjenje vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću. Sponzorsko oglašavanje nije nužno zabranjeno, ali može sadržavati isključivo naziv tvrtke, logo i naziv brenda priređivača.

Između ostalog, zakon donosi i zabranu pojavljivanja poznatih osoba i osoba od medijskog utjecaja u oglašavanju igara na sreću, kao i zabranu njihove promocije kreatorima sadržaja na društvenim mrežama, tzv. influencerima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nove regulacije poslovnica koje priređuju igre na sreću

Poslovnicama koje priređuju igre na sreću ograničava se rad nedjeljom na maksimalno 16 radnih nedjelja u godini, po uzoru na zakonsku regulaciju radnog vremena u trgovini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mijenjaju se i porezni razredi kada je riječ o porezu na dobitke, za dobitke u klađenju do 100 eura porezna stopa iznosit će 10 posto, dok će lutrijski dobici do tog iznosa biti neoporezivi, od 100 do 1.500 eura porezna stopa će u obje sfere biti 10 posto, od 1.500 do 4.000 eura po 15 posto, od 4.000 do 70.000 eura po 20 posto, a iznad 70.000 eura porezna stopa na dobitke će biti 30 posto.

Na zakon prihvaćen je amandman koji je podnijela Vlada radi nomotehničkog usklađivanja.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Stižu oštre izmjene u igrama na sreću, kako će preživjeti kladionice i kasina?

Tekst se nastavlja ispod oglasa