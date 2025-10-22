S polica popularne trgovine povučeno posuđe, provjerite jeste li ga kupili?

Iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske obavijestili su potrošače o povlačenju pladnja iz prodaje zbog zdravstvenog rizika. Proizvod, koji se prodavao u trgovinama lanca TEDi, povlači se zbog utvrđene migracije formaldehida, kemikalije koja može biti štetna za zdravlje.

Analizom je utvrđeno da proizvod nije u skladu s europskim uredbama o materijalima i predmetima koji dolaze u izravan dodir s hranom. Više detalja o opozivu dostupno je na službenim stranicama maloprodajnog lanca.

Foto: Screenshot Tedi

Pladanj sa štetnim kemikalijama

Riječ je o proizvodu "Pladanj/tacna" kineskog proizvođača Fuzhou Fortune Homeware Co. Ltd., koji u Hrvatskoj prodaje tvrtka TEDi poslovanje d.o.o.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa sljedećim oznakama: šifra proizvoda 7598000343 i DNP 369 75980003431000000355 124.

