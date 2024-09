Uživajte još danas u ljetu, jer nam juri snažna promjena! Već u drugom dijelu dana ide nevrijeme

Polje povišenog tlaka zraka slabi kako se sa zapada približava frontalni poremećaj, a u noći na ponedjeljak stvarat će se ciklona nad sjevernom Italijom i potom u ponedjeljak premjestiti u Jadran i donijeti izraženu promjenu.

NEDJELJA

Tlak zraka je u postupnom padu. Veći dio prijepodneva zadržat će se sunčano uz uglavnom slab vjetar, na otvorenom moru će zapuhati umjereno jugo. Po kotlinama i nizinama ujutro može biti magle. Najniža temperatura bit će između 12 i 17 stupnjeva, na Jadranu od 19 do 23 stupnjeva. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima uz umjeren jugozapadni vjetar sve više oblaka, a prema večeri već ponegdje može biti i ponekog pljuska, a svakako na njih treba računati u noći na ponedjeljak. Najviša temperatura od 29 do 32 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu i u drugom dijelu dana uglavnom suho, no također uz sve više oblaka. Bit će vruće, nekima i sparno - temperatura zraka bit će od 30 do 33 stupnjeva. Vruće će biti i u Dalmaciji uz temperaturu između 29 i 32 stupnjeva. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak, a oblaka će prema večeri biti sve više, posebno na sjeveru gdje je krajem dana i u noći na ponedjeljak već moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Na zapadu poslijepodne već ponegdje pljuskovi, posebno u Istri, a sve češće ih treba očekivati i drugdje prema večeri te osobito kraju dana kada će rasti vjerojatnost i za jače nevrijeme s kojim može pasti obilna kiša, a i vjetar može kratkotrajno biti olujne jakosti. Budite na oprezu i izbjegavajte isplovljavanje. Jugo i južni vjetar će jačati.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Početak nove školske godine koji i inače mnogima donosi velika uzbuđenja bit će u znaku jake promjene te česte kiše i jakih pljuskova. Temperatura zraka će se sniziti na vrijednosti primjerenije početku rujna. Već s utorkom stiže smirivanje, a čini se da će najstabilniji dan biti srijeda. Potom od četvrtka ponovno raste vjerojatnost za vrlo promjenljivo vrijeme.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu ponedjeljak uz poprilično burne procese bit će mjestimičnih jakih nevera, s njima i puno kiše u kraće vrijeme, ali i jakog vjetra te uzburkanog mora. Osvježit će, jako i vrlo jako jugo okretat će na sjeverozapadni vjetar, krajem dana uz obalu i buru. U utorak će se razvedravati, malo kiše past će još uglavnom na jugu. Srijeda će donijeti predah od oborine i puno sunčanih sati, a već od četvrtka ponovno jugo, s njim i oblaci pa i kiša. No, za detalje vezano uz tu promjenu treba još pričekati.

