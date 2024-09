Počinje škola, a nedostaju profesori za dva teška predmeta: 'Nitko se ne javlja na natječaj'

Prije početka nove školske godine - stari problemi. Nedostaje profesora iz fizike i matematike pa mnoge škole moraju zaposliti nestručni kadar.

Još kao apsolventica prije četiri godine Ema Peter je počela predavati fiziku u osnovnoj školi u Jakovlju. "Napisali su više natječaja, nitko im se nije javio. Moja nekadašnja mentorica predložila je da se prijavim i da probam u nastavi", govori Ema Peter.

Isto je učinila, kaže, većina njezinih kolega. Od tada - nije se puno promijenilo. Nastava počinje idući tjedan, a profesora fizike i matematike nema. U mnogim školama još se ne zna tko će predavati te predmete, a u osnovnoj školi Trnsko matematiku će predavati pripravnica. "Ona nema iskustvo, međutim ima i kolega koji su nestručni ali imaju iskustva. Međutim sve skupa bili bi mi najsretniji da na svako radno mjesto možemo zaposliti učitelja A stupnja i učitelja koji određeno iskustvo i ima", govori nam Josip Petrović, ravnatelj OŠ Trnsko u Zagrebu.

Iz godine u godinu problem je sve veći, a sve manje je i studenata matematike i fizike navodi Mirko Planinić, dekan Prirodoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: "Fizika miješani smjer je 12 upisano, lani je bilo 20 a matematika je negdje na pola upisne kvote." "To je problem puno širi i u drugim zemljama, gdje svi muku muče oko toga kako osigurati upravo nastavnike iz ovih deficitarnih zanimanja. Ako netko neće upisati - onda ne upisuje", rekao je Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih.

Zato su škole primorane zapošljavati, osim pripravnika i umirovljenika i nestručni kadar. Iz ministarstva navode kako je udio nestručnog kadra ipak zanemariv. S inženjerskim se diplomama mladi radije zapošljavaju u IT sektoru zbog većih plaća i mogućnosti napredovanja. Unatoč tome na PMF-u se nadaju dodatnim upisima studenata i na jesenskom roku. "Nadamo se zbog STEM stipendija koje su vrlo izdašne - 600 eura mjesečno, da bi se ljudi mogli odlučiti za to zanimanje koje moramo učiniti cjenjenijim da bi bilo popularnije", zaključuje dekan Planinić.

Ove godine dodijeljeno je 79 stipendija, no čini se kako to nije dovoljno. Učiteljica s početka priče smatra da su ovi predmeti nepravedno manje popularni. "Ljudi se ne snalaze u tome i automatski misle da je to teško", Ema Peter.

Koliko god fizika i matematika bili teški predmeti - bez profesora koji ih može pojednostaviti postaju dvostruko teži.

