Bivša državna tajnica Josipa Pleslić, nekada Rimac, Uskoku je nudila inkriminirajuće informacije protiv suca Ivana Turudića i tri ministra, zauzvrat tražeći da joj kazna bude manja od pet godina, piše u četvrtak Jutarnji list.

Mogu vam dati tri ministra, suca Ivana Turudića i desetak nižih lokalnih dužnosnika, no želim da mi jedinstvena kazna za sve za što me optužujete bude manja od pet godina, sažetak je to prijedloga koje je Josipa Pleslić, koja se tada prezivala Rimac, ponudila Uskoku kada je 2021. s njima pregovarala o nagodbi za brojna kaznena djela koja joj je Uskok stavljao na teret.

Razgovori zapeli na visini kazne

Razgovori su, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, zapeli upravo na visini kazne koju je Rimac tražila. Naime, Rimac je već tada bila osumnjičena za 50-ak kaznenih djela - osim afere "vjetroelektrane", bili su tu namještanje Pravilnika o stočarstvu na krškim pašnjacima, namještanje dodjela sredstava za područja naseljena nacionalnim manjima, deseci namještanja polaganja državnih ispita i slično.

Čak i kada bi se radilo o minornim optužbama, a dio njih to nikako nije, zbog njihove brojnosti Uskok joj nikako nije mogao ponuditi kaznu manju od oko sedam godina, a na to Rimac nije htjela pristati.

Bilješke Uskoka proslijeđene DORH-u

Naime, kazna manja od pet godina važna je jer ona ne bi odmah nakon sklapanja nagodbe morala ići u istražni zatvor, nego bi mogla tražiti odgode izvršenja i slično. O sadržaju pregovora s Rimac, koja je prije dva dana u izjavi tjedniku Nacional ustvrdila kako ju je Uskok "pritiskao" da im "druka" Turudića, Uskok je, naravno, sastavio službene bilješke koje su proslijeđene u DORH gdje se i danas nalaze.

Turudić će ih kao glavni državni odvjetnik ubrzo moći i sam vidjeti te se uvjeriti govori li istinu Rimac ili, pak, Uskok koji je u svojem priopćenju demantirao izjave Josipe Rimac te naveo kako su se pregovori vodili na njezinu inicijativu, a ne na inicijativu Uskoka.

