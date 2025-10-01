Razmišljamo li zaista 'out of the box'? Kako izgleda primjena novih marketinških strategija?

Ususret SoMo Borcu, organizatori su najavili predavače koji će u svojim predavanjima posjetiteljima dati konkretne savjete za postizanje boljih rezultata, kako poboljšati komunikaciju među timovima, ali i koji je recept za uspješan pitch.

Stručnjaci iz tehnologije, marketinga i kreativne industrije donose praktične savjete

Vlado Vince više od deset godina vodi tech timove u sektoru kulture, uključujući projekte izgradnje novih kulturnih institucija u New Yorku - The Shed i Perelman Performing Arts Center (PAC NYC). Implementacija digitalnih rješenja i vođenje projekata u neprofitnom okruženju koji moraju ispuniti vrlo specifične kreativne i poslovne ciljeve može biti izazovna, a u svom predavanju istaknut će kako menadžerirati i poboljšati razumijevanje između timova kako bi rezultati bili što uspješniji.

Razmišljamo li zaista “out of the box” ili je to postala uobičajena fraza, a u stvarnosti se vodimo već iskušanim i provjerenim praksama? U svom predavanju “Performance Marketing Without Playbooks” o tome će govoriti Tin Huzek Kitan, Performance Marketing Lead Solflare-u. Tin ima više od 12 godina iskustva u digitalnom, a posebno performance i conversion-driven marketingu, te preko 5 godina iskustva u web3 i crypto svijetu, a svoja saznanja podijelit će s publikom SoMo Borca 24. listopada u Mozaik centru.

Kako izbjeći pogreške za maksimalan uspjeh?

Ivica Skočić kao direktor kreativne agencije McCann sudjelovao je u puno natječaja (tzv. pitcheva) za razne klijente, a kao najčešće izazove navodi nekvalitetnu pripremu i nedovoljno jasno usuglašavanje oko cilja projekta. Nastavno na istraživanje koje pokazuje da agencije u prosjeku troše više od 650.000 eura godišnje na sudjelovanje u natječajima, a tek se 4 od 10 pobjedničkih ideja ikada implementira, održat će predavanje “Pitch koji vas (pre)skupo košta!". Kao stručnjak koji je kroz natječaje prolazio i s klijentske i s agencijske strane, dat će konkretne smjernice kako bi isti trebao izgledati s ciljem pojednostavljivanja cijelog procesa, a u kontekstu postizanja obostranog zadovoljstva.

