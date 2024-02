Nakon što se u medijima proširila vijest o HDZ-ovom korištenju botova na društvenoj mreži Facebook, iz Gonga tvrde da im je vladajuća stranka odlučila prikriti tragove, ali ne pretjerano uspješno.

Prema njihovoj analizi, navodni bot Jerko Jere Kotarac preimenovan je na Facebooku u Danijelu Vrabelj. Tino Topić Top, nastavljaju iz Gonga, postao je Suzana Modrić, Tomo Toky Marinković se preobrazio u Darija Marića, Tomislav Tomo Raos se preimenovao u Tomislava Radoša, Ante Matić je postao Mate Anić, dok je stranica Hrvatski Sokol prekrštena u Sinovi ravnice.

Promijenili imena i fotografije

"Od 30 promatranih profila botova, njih 15 je promijenilo naziv, dok je profilnu fotografiju promijenilo njih 18", tvrde iz Gonga.

Nove su profilne fotografije preuzeli s raznih internetskih stranica, od kojih su neke stare i godinama. Tako je profilna fotografija stranice Mate Anić (koji se jučer zvao Ante Matić) sada ima flautu koja je izravno preuzeta iz kataloga Školske knjige. Stranica Zorica Petković (jučerašnja Mila Staničić) preuzela fotografiju Plitvičkih jezera, koja se nalazi na službenoj internetskoj stranici hrvatske turističke zajednice Croatia.hr.

Martin Filipović koji je preimenovan u Filipa Martinovića Fiću je umjesto "krađe fotografije polunagog muškarca", tvrde iz Gonga, prešao na krađu službenih fotografija Royal Dutch Airlines, iz članka u kojem savjetuju putnike o znamenitostima grada Zagreba.

Spomenuti profili botova za sada su prestali komentirati ispod HDZ-ovih objava otkako su raskrinkani, no i dalje nastavljaju "lajkati" što je vidljivo na HDZ-ovoj objavi od 20. veljače.

'Vučićevske metode u superizbornoj godini'

"Sve to ukazuje na to da će HDZ nastaviti koristiti ove Vučićevske metode tijekom superizborne godine. U Gongu smatramo da je ovo neetična i netransparentna politička kampanja i manipulacija javnosti, koja se nastavlja unatoč njezinom razotkrivanju. Problematičnost njene primjene leži u činjenici da građani i građanke mogu lako zadobiti lažan dojam masovnosti podrške nekim idejama i stavovima putem konzumiranja sadržaja društvenih mreža. Stoga HDZ nastavlja s primjenom astroturfinga, to jest, stvaranjem iluzije spontane i prirodne podrške političkoj stranci te time pokušajem privlačenja podrške birača", zaključuju iz GONG-a.

Podsjetimo, Jerko Jere Kotarac, Tino Topić Top i Tomo Toky Marinković bili su samo neki od profila koji su "lajkali" objave službene stranice HDZ-a na Facebooku. Kako su upozorili iz Gonga, riječ je o stranačkim botovima odnosno lažnim profilima koji koriste i lažne fotografije. To su profili s neuobičajeno malim brojem pratitelja i aktivnosti, a iako se na prvu čine kao privatni profili građana, svi su registrirani kao stranice i to u nepovezanim kategorijama. A datum izrade stranice se ponavljao pa tako postoji više profila izrađenih, primjerice, 13. lipnja 2023. i 9. veljače 2024.

Imitirajući ljudske aktivnosti, davali su podršku HDZ-ovom vrijeđanju opozicije čime se, kako tvrde iz udruge, manipulira građanima u superizbornoj godini.

