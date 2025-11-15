FREEMAIL
Znate li kako rade trgovine ove nedjelje? Evo gdje možete kupiti namirnice

Foto: Rtl Danas/Ilustracija

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje

15.11.2025.
17:54
danas.hr
Rtl Danas/Ilustracija
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje. 

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Neradna je nedjelja u svim trgovinama Kauflanda osim one u osječkoj Retfali, na adresi Svilajska ulica 37. Radno vrijeme od 07.00 do 20.00 sati.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN -  Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR -  Trgovine Arena Centra radit će svake nedjelje do kraja godine. Arena Centar će biti zatvoren na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenog.city centar one

CITY CENTAR ONE -  City Center one East radi 16. i 30.11., a City Center one West radi 30.11.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra su otvorene ove nedjelje. 

OSIJEK

MALL OSIJEK - Neradna je nedjelja u ovom trgovačkom centru.

najčitanije
