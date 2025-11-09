FREEMAIL
Pogledajte u kojim trgovinama u nedjelju možete obaviti kupovinu, donosimo detaljan popis

Pogledajte u kojim trgovinama u nedjelju možete obaviti kupovinu, donosimo detaljan popis
Foto: Shutterstock

Provjerili smo kako trgovine, pekare i trgovački centri rade ove nedjelje

9.11.2025.
6:56
danas.hr
Shutterstock
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje. 

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE

TOMMY - Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica, možete pronaći OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi, osim trgovine Osijek Retfala, Svilajska ulica 37.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN -  Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR -  Trgovine Arena Centra bit će otvorene ove nedjelje. 

CITY CENTAR ONE -  Ove nedjelje trgovine City Centra One East bit će zatvorene, dok će trgovine City Centar One West biti otvorene.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovine u ovom trgovačkom centru će ove nedjelje biti otvorene. 

RIJEKA

TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi ove nedjelje.

