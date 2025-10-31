PROVJERITE NA VRIJEME /

Pripazite, sutra će sve biti zatvoreno! No, jedna trgovina otvara svoja vrata, donosimo detaljan popis

Pripazite, sutra će sve biti zatvoreno! No, jedna trgovina otvara svoja vrata, donosimo detaljan popis
Foto: Shutterstock

Provjerili smo kako trgovine, pekare i trgovački centri rade na blagdan Svih svetih i ove nedjelje

31.10.2025.
8:49
danas.hr
Shutterstock
Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Provjerili smo kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje, ali što je i sa subotom kada je u Hrvatskoj blagdan Svih svetih. 

Naime, trgovine ne smiju raditi na blagdane, s iznimkom onih prodajnih objekata navedenih u zakonu pa će tako u subotu biti zatvorene. No, ako ipak ne stignete ili vam nešto hitno zatreba, na blagdan Svih svetih radit će Konzum na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu, točnije na Aveniji Marina Držića 4 i to u periodu od 8 do 15 sati. Svi ostali dućani, kao i trgovački centri su zatvoreni.

No, već dan nakon, u nedjelju 2. studenog moći ćete obaviti kupovinu na brojnim lokacijama diljem Hrvatske.

TRGOVINE

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine Kauflanda ove nedjelje neće raditi. 

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN -  Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

KTC - Trgovina nedjeljom neće raditi.

PEKARNICE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje. Popis možete pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE

PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR -  Trgovine Arena Centra bit će otvorene ove nedjelje. Arena Centar bit će zatvoren na blagdan Svih svetih, 1.11. te na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18.11.

CITY CENTAR ONE -  Ove nedjelje trgovine City Centra One East bit će zatvorene, dok će trgovine City Centar one West biti otvorene.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra ove nedjelje neće raditi. 

OSIJEK

MALL OSIJEK - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

