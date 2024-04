Na pucanje guma nije imuna niti zimska niti ljetna, niti univerzalna guma, pa ni ona najkvalitetnija. Pucanje guma u vožnji jedna je od vrlo opasnih stvari koja vam se može dogoditi prilikom vožnje. No, kako kaže sudski vještak i prometni stručnjak Goran Husinec postoje pravila kako zaustaviti vozilo, ali naglašava da to nije tako lagano i da je u tome zamka. Za to treba imati iskustvo i znati odmjeriti kočenje.

Kako kočiti kad guma pukne?

"Nikako ne naglo trzati volanom, volan držati čvrsto i usporavati, znači ali ne naglim kočenjem. Jednim odmjerenim kočenjem, toliko jako da auto koči jako a opet da ne zanosi. Treba definitivno odmah krenuti kočiti, dok guma nije pala s felge, jer guma padne s felge nakon nekog vremena i treba kočiti, ne prejako a niti preslabo. Ne smijete stisnut kočnicu do kraja jer će se auto jednostavno zarotirati na cesti. Potrebni je kontrolirati automobil. Ako auto krene zanositi onda je potrebno malo otpustiti kočnicu. Upravo je tu ta zamka da to nije tako lagano, ali za to treba imati iskustvo i znati odmjeriti to kočenje", objasnio nam je prometni stručnjak Goran Husinec.

Kako znati da je guma pukla?

A kako znati da je pukla guma i postoje li neke naznake da je guma pukla, Husinec kaže da postoje.

"Krene odmah jako lupati i volan jako krene bacati lijevi i desno, prva je naznaka da je guma pukla. Treba volan čvrsto primiti i pokušati automobil zaustaviti što prije, ako ima zasutavna traka ili negdje odmah pomaknuti desno automobil. Na autocesti se ne zaustavljati lijevo, nikako, nego uvijek desmo i na zasutavnoj traci, što više desno i kočiti odmjereno, ali snažno da dođe do zanošenja", kazao je Husinec.

"Onaj trenutak kada se automobil zaustavi, treba pogledati u retrovizore je li nešto iza vas i odmah izaći van, te se maknuti od automobila. Potom treba uzeti trokut i postaviti trokut iza auta. Ali trokut ne smije biti blizu automobila. Trokut mora biti udaljen najmanje 2 sekunde udaljen od auta u brzini. Ako je brzina 100, trokut bi trebao biti 60 metara daleko", naglasio je Husinec.

