Andriji Jarku nikada nije bilo toliko teško pronaći sugovornike kao za epizodu o sisačkom monstrumu. Nevjerojatan je strah koji ljudima izaziva sam spomen imena - Srđan Mlađan. Od ljudi koji su ga upoznali do struke, jedan za drugim odustajali su od intervjua. Jedan od rijetkih koji je pristao na razgovor je psihijatar Herman Vukušić. Svjestan je koliko je tema važna za hrvatsku javnost.

Vukušić je s njim kratko razgovarao, neformalno. Iako je tada imao 20 godina kliničke prakse kaže da nikada nije osjetio takvu emotivnu hladnoću koju je osjetio prilikom susreta s rođenim ubojicom.

"Kada sam ušao u sobu imao sam osjećaj... Temperatura kao da je pala za jedno desetak stupnjeva... Po prvi put sam osjetio jedan emotivni bezdan", rekao je.

Iz spisa do kojih je došla ekipa Dosjea Jarak iz Klinike za psihijatriju "Vrapče" još 2002. godine, Srđan Mlađan rekao je za sebe:

"Život sam posvetio kriminalu. Do te spoznaje došao sam s otprilike 13 godina. Kad probaš nešto što ti se sviđa teško to napustiš. Za vas je to kriminal, a za mene sloboda..."

Vukušić je otkrio za Dosje Jarak da vjeruje da Mlađanov poremećaj osobnosti s paranoidnim elementima vuče korijene iz njegovih mladih dana. Mlađanu se doista dogodila stravična trauma kao desetogodišnjaku koja bi mogla objasniti, ali ne i opravdati zločine koje je počinio.

Potvrdio je to odvjetnik Silvije Degen koji ga je branio. Nije imao lak posao. Nije se ugodno osjećao znajući da ga okolina osuđuje i možda misli da je isti kao on. Jako je pazio je da ne uđe u konflikt s Mlađanom. Degen smatra da su psihijatri trebali napraviti više.

"Pravosuđe je preuzelo ulogu koju je trebala preuzeti medicina", smatra Degen koji kaže da je prvo što je pomislio kad ga je vidio da je psihopat. Trebao je na liječenje, a ne u zatvor.

Vukušić je uvjeren da je Mlađanov kvocijent inteligencije prelazi 140. Dokazao je to i pomno isplaniranim zločinima. Iz zatvora je pokušao poslati i pismo svom ocu u kojem od njega traži nešto stravično. Srećom, pismo nije stiglo do odredišta, a u Dosjeu Jarak pogledajte što je tražio.

