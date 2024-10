Prve reakcije na Bačićev masterplan za nekretninski nered: 'Vrlo ambiciozno, ali moglo bi dati rezultate'

Kad je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u petak predstavio Nacionalni plan stambene politike Republike Hrvatske do 2030., i najavio da će se njime obračunati s visokim cijenama stanova, a stanovanje učiniti priuštivim, uslijedile su prve reakcije.

Dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te vlasnik agencije "Opereta", Boro Vujović, Bačićev plan nazvao je više nego ambicioznim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Većinu mjera i planova, ovako na prvu, mogu pozdraviti, osobito onaj dio koji se tiče pojednostavljenja ishođenja građevinskih dozvola, povrata poreza za kupnju prve nekretnine, ali i promjenu zakonodavnog okvira kako bi se ojačala pozicija i zaštita i najmodavca i najmoprimca. Više puta sam govorio kako je upravo to razlog zašto dio praznih stanova vlasnici ne žele staviti na tržište najma. Također se mogu složiti s ministrom da će oko priuštivog najma, osobito onog dijela o javno privatnom partnerstvu gdje će stanovima privatnih vlasnika upravljati APN, biti mnogo polemika. Ako ta mjera zaživi, to bi doista moglo u kraćem vremenu staviti na tržište najma priličan broj nekretnina, osobito u gradovima poput Zagreba, uz veliku ogradu kako mi se čini da je tu još niz otvorenih pitanja vezanih uz provedbu", navodi Vujović.

Ponovio je da je Bačićev plan vrlo ambiciozan, da bi mogao dati rezultate. "Ali još je puno posla pred Vladom, od onih zakonodavnih do svega ostaloga, pa ostaje vidjeti kako će teći realizacija", zaključio je naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Bačić je predstavljajući plan naveo da se procjenjuje kako u Hrvatskoj nedostaje između 232.000 i 286.000 stanova. Istovremeno se od dva milijuna stanova njih 231.000 koristi se za kratkoročni najam.

Problem je i prenapučenost stanova, odnosno da po čovjeku imajmo premalo kvadrata za život. "Prosječan stanovnik Hrvatske raspolaže s 1,2 sobom, dok je prosjek EU-a 1,6 soba. Prosječan broj članova kućanstva u Hrvatskoj je 2,67, dok je prosjek EU-a 2,3. Roditeljski dom se napušta s 33,4 godine i samo Portugal je gori. Prosjek EU-a je 26,5 godina i to predstavlja demografsku prepreku", istaknuo je dana Bačić.

Prema Indeksu priuštivosti, u Dubrovniku se s godišnjom plaćom može kupiti svega 3,2 kvadrata stana, u Splitu 3,8 kvadrata, u Zagrebu 6,7 kvadrata, a u Vukovaru 21,8 kvadrata stana.

Osvrnuo se i na skupoću stanova za kupnju i najam te naveo da imaju odgovor te da bi plan trebao biti gotov početkom prosinca, a onda da će u javno savjetovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekretnine kao štednja

"Proteklih godina bilježimo snažan rast cijena nekretnina i najma te potražnju veću od ponude. Ulaganje u nekretnine građanima je oblik štednje. Za kratkoročni najam u turističkom sektoru koristi se 231.000 stambenih jedinica. Porasla je potražnja stranih državljana za nekretninama u Hrvatskoj. Posljedice energetske krize i povećanje cijena građevinskog materijala utjecale su na rast cijena. Udio praznih stanova dosegnuo je 25 posto ukupnog stambenog fonda - 595.500", rekao je Bačić.

I premijer Andrej Plenković je najavio da će se u idućih godinu do dvije dana u potpunosti aktivirati nekretnine u vlasništvu RH koje sada nisu u funkciji stanovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ciljevi će se, rekao je Bačić, između ostalog ostvariti izmjenama Zakona o stambenom zbrinjavanju te programom izgradnje i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na tim područjima, za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji.

Najavio je i novi Zakon o prostornom uređenju te novi Zakonu o poticajnoj stanogradnji.

"Ovim zakonom Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) postaje središnje tijelo za provedbu poticane stanogradnje i priuštivog najma. Uvodi se novi način financiranja izgradnje POS zgrada. U suradnji s jedinicama lokalne samouprave, gradit će se nova stambena naselja. Cijene priuštivog stanovanja formirat će se po regijama", rekao je.

POS: 50 posto na prodaju, 50 posto za najam

Bačić je dodao da će to povećati ponudu stanova po povoljnijim uvjetima: 50 posto stanova u POS zgradama bit će za prodaju, a 50 posto za priuštivi najam. Poboljšat će se i model potpore za gradnju kuća. Kombinacijom ovih modela POS-a u planu je izgradnja 8000 stambenih jedinica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bačić je rekao i da država želi na području velikih gradova poput Zagreba, Splita, Rijeke i ostalih gdje su stanovi nepriuštivi, izgraditi manja naselja gdje bi se osposobila i društvena infrastruktura. Naglasio je da to neće biti geto jer će pola stanova biti na najam, a pola za prodaju.

Ministar je svjestan da će program priuštivog najma izazvati najviše polemike. Rekao je da će njime biti obuhvaćena kućanstva koja su iznad praga siromaštva, ali ispod granice prosječnih prihoda. U program priuštivog najma treba ući 1200 državnih stanova, za koje je najavio brzu obnovu. To će uključivati i stanove HŽ-a, HP-a, HZMO-a, HZZO-a. Bačić nije iznio podatak koliko takvih stanova ima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvodimo javno privatno partnerstvo za vlasnike privatnih stanova kojim će upravljati država preko APN-a", rekao je. Uvjet je da ta jedinica mora biti prazna dvije godine, vlasnik predaje APN-u na upravljanje stan na razdoblje 3 do 10 godina i jamči mu se pravna sigurnost. Vlasnik će dobiti najam u dvije rate cjelokupni iznos, od čega jedan unaprijed. Najamninu će odrediti kao medijalnu cijenu najma. "APN će useliti u taj stan najmoprimca koji će plaćati priuštivu najamninu koji će ići u fond koji sam spomenuo. A razliku do medijalne tržišne će pokriti država. Kada bi samo deset posto praznih stanova preuzeli u ovom programu, to je 60.000 stanova, a to se ne može izgraditi brzo", vjeruje Bačić.

Najavio je i da će država kupcima vraćati pola iznosa PDV-a za kupnju stana prilikom kupnje prve nekretnine. Ako se nekretnina kupuje od fizičke osobe, onda se vraća porez na promet nekretnina. "Bit će i kriteriji i neće se moći kupiti ogromni stanovi i maksimalnu vrijednost. U odnosu na to ćemo vraćati novac", upozorio je Bačić.

"Nadam se da će građani s praznim stanovima pokloniti vjeru državi i da ih daju preko nas u najam. Dobit će značajna sredstva najamnine unaprijed, a inače bi im stan stajao prazan i na njih bi plaćao najam", rekao je Bačić.

POGLEDAJTE VIDEO Prez na nekretnine podigao buru u javnosti. Stručnjakinja pojasnila ima li nade da će cijene pasti