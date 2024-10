Hrvati već našli način kako doskočiti porezu na nekretnine? 'Bit će kreativni, evo i primjera'

Manjak nekretnina i drastičan rast cijena onih dostupnih. Vlada uvjerava to je glavni razlog uvođenja poreza na nekretnine, a cilj je staviti u funkciju stanove u kojima nitko ne živi. Stručnjakinja za nekretnine Vedrana Lika bila je gošća RTL-a Danas te je pojasnila što donosi novi porez.

Hoće li najavljeni porez na nekretnine i stambena politika Vlade promijeniti trendove na tržištu?

"Iluzorno je očekivati da ćemo vidjeti trenutne efekte. Dakle, vidimo to i u drugim zemljama. Porez na nekretnine ovakav kakav je u prijedlogu vrlo vjerojatno će donijeti i srednjoročne, ali još vjerojatnije dugoročne pozitivne posljedice. Dakle, nije za očekivati da ćemo odjedanput vidjeti na tržištu 100 ili 200 tisuća novih stanova. Ključno je da tržište vapi za novom ponudom. Hoće li ona doći iz postojećeg portfelja stanova ili iz novogradnje koja bi se trebala dogoditi i koja je ustvari pokretač ili bi trebala biti pokretač nove ponude ne znamo. Moramo stvari nazvati pravim imenom i ne možemo očekivati da će sam porez promijeniti trendove i u cijenama i u nepriuštivosti."

Baš je to pitanje u ekonomskoj teoriji. Uvođenje poreza može u teoriji dovesti do snižavanja cijena. U ovom slučaju kada govorimo o najmu i o samoj prodaji, odnosno kupnji stanova, možemo li očekivati da će one padati?

"Pa mislim da je tu jedna linearna logika. Dakle, porast poreza ili primjena poreza automatski ne može utjecati na smanjenje cijena. Ključna je ponuda i potražnja. Sigurno jedna od pozitivnih posljedica poreza na nekretnine jest konsolidacija tržišta. Dakle, svi stanovi koji su sada u nekakvom miješanom vlasništvu gdje imamo više vlasnika nekretnine, sada će ti vlasnici postati porezni obveznici i lakše će se vrlo vjerojatno dogovoriti tko će na sebe preuzeti tu obvezu poreza. Tako da, ako gledamo pozitivne strane, ja bih rekla da će srednjoročno, pogotovo dugoročno, upravo ta konsolidacija biti jedna od pozitivnih posljedica. Sigurno ovaj porez na nekretnine ima svoje negativne strane. To je svakako primjena linearnog poreza na temelju broja kvadrata, a ne vrijednosti nekretnine, tako da ja nekako i ljudski i građanski, glasački i stručno očekujem da je ovo zaista samo prva verzija poreza na nekretnine i da ćemo vidjeti njegove promjene u godinama koje dolaze."

Drugim riječima, ovo je tek uvod. Možemo li onda uopće nazvati pravim porezom na nekretnine?

"Pa mnogi ustvari govore da je ovo drugi naziv za porez na kuće za odmor, odnosno na namete na kuće za odmor. On, doduše, obuhvaća širi spektar, dakle, nije vezan samo za kuće za odmor, nego i za bilo koji oblik stambenih nekretnina. Vrlo vjerojatno da. Ovo je njegova tek prva verzija. Još ćemo vidjeti novih i kreativnih načina da se doskoči u stvari lošoj gospodarskoj i ekonomskoj politici koja je do sada poticala iznajmljivanje. Dapače, rekla bih njegovala iznajmljivanje. Sada, kada vidimo da turizam kao dominantna grana našeg gospodarstva broji dvoznamenkasti porast stambenih kvadrata, odnosno kuća i ključeva za kratkoročni najam, a istovremeno taj porast dvoznamenkasti u krevetima je malen ili jednoznamenkasti, nikakav gotovo u porastu broja dolazaka ovo je zaista bilo prirodno za očekivati. Vidimo to i u refleksiji, odnosno u reakciji i stručne javnosti, ali i šire javnosti da taj otpor prema porezu na nekretnine više nije toliki koliki je bio prije."

Ali je činjenica sa se upravo iznajmljivači koje ste spomenuli najviše bune. Što onda tu možemo očekivati? Hoće li biti možda odjavljivanje apartmana pa će se pokušati nekako drugačije organizirati ili unutar obitelji? Rekli ste i sami. Vjerojatno će i građani biti kreativni.

"Ja sam sigurna da će biti kreativni. Dakle, netko tko do sada nije imao svoju nekretninu, bez obzira je li baka ili nećak, odjedanput će je imati. Sigurna sam da će građani naći način da doskoče kako ovome tako i bilo kojem drugom poreznom davanju. Porezi su kod nas skriveni. Dakle, mi PDV ne vidimo u cijeni. Porez na dohodak - isto ga ne vidimo jer ga plaća poslodavac. Dakle, ovo je prvi opipljivi porez koji će građani vidjeti. Ako govorimo o kućama za odmor za očekivati je zaista da će taj veliki broj porasta kreveta koji su bili namijenjeni kratkoročnom najmu, izaći na tržište i da će na neki način utjecati na raspoloživost stanova, odnosno prostora i za najam, ali isto tako i ući u prodaju. Ne smijemo očekivati velike skokove. Dakle, nije izvjesno da ćemo u idućoj godini odjedanput vidjeti nekoliko desetina tisuća novih stanova koji će promijeniti trendove cijena."