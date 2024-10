Donosimo kako rade trgovine, pekare i šoping centri za blagdan Svih svetih

U petak se slavi blagdan Svi svetih. Većina trgovina bit će zatvoreno pa nije na odmet unaprijed pripremite planove za šoping.

Za vas smo složili detaljan popis trgovina, trgovačkih centara i pekara u koje će raditi u petak.

TRGOVINE

KONZUM - Konzum na svojim stranicama navodi da na blagdan Svi svetih, 1.11.2024. neće raditi, osim prodavaonice sukladno zakonom dozvoljenom iznimkom. Riječ je o poslovnici u Umagu, Kolodvorska 2 koja radi od 7 do 14 sati.

LIDL - Lidl kupce upozorava da na vrijeme obave kupnju. Njihove trgovine ne rade u petak, a u nedjelju će samo neke biti otvorene. Više informacija pogledajte OVDJE.

TOMMY - Tommy obavještava kupce da će sve prodavaonice biti zatvorene u petak.

KAUFLAND - Ni trgovine Kauflanda neće raditi na blagdan Svih svetih.

SPAR I INTERSPAR - Popis možete pogledati OVDJE.

PEKARE

MLINAR - Na svojim stranicama objavili su detaljan popis poslovnica koje će raditi na blagdan. Možete ga pogledati OVDJE.

DUBRAVICA - Ne rade u petak. Ističu da se poslovnica Autobusni kolodvor u subotu otvara u 6 sati.

PAN PEK - Pan Pek ističe da njihove poslovnice ne rade na blagdan Svih svetih. Ipak, kao ugostiteljski objekti (prodaja za direktnu konzumaciju, bez prodaje kruha) rade određene poslovnice. Njihov popis pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

ZAGREB

ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra bit će zatvorene u petak.

CITY CENTER ONE - "City Center one ne radi. Interspar trgovina, Mr. Green, Prerada i La Delta radi od 8 do 14 h. Cineplexx radi od 16 do 21.30 h, a Wettpunkt radi prema redovnom radnom vremenu", navodi se na njihovim službenim stranicama.

SPLIT

JOKER - Ovaj trgovački centar neće raditi. Navode da će neki lokali ipak poslovati. Više provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Neće raditi u petak.

OSIJEK

MALL OSIJEK - Zatvoreni su za blagdan Svih svetih.

RIJEKA

TOWER CENTER RIJEKA - Trgovine neće raditi u petak.

