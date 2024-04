Slijede nam stabilniji, sunčaniji i sve topliji dani uz jačanje anticiklone s juga kontinenta. Poremećaji tako ostaju zapadnije i sjevernije, no kako prolaze rubom polja povišenog tlaka malo vlage može povremeno stići do petka i u naše krajeve. No, bit će to samo umjerena naoblaka.

ČETVRTAK

Do jutra barem djelomično razvedravanje, moguća samo kratkotrajna magla po kotlinama, osobito Istre i Gorske Hrvatske. Prijepodne zato već pretežno sunčano u većini krajeva. Znatno mirnije, vjetar tek ponegdje slab, a najniža temperatura barem malo viša od današnje. Manje hladno na kopnu, između 6 i 9 °C, rijetko ispod toga, a na moru između 10 i 12 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano, kasnije u danu uz umjerenu naoblaku. Isprva onu visoku prozirnu, no, uz samu granicu sa Slovenijom razvoj oblaka pa postoji mala šansa da lokalno padne kakav kraći pljusak. Zapuhat će opet slab do umjeren jugozapadni vjetar, manje izražen nego danas, a bit će i toplije uz čak 23 °C.

Na istoku dosta sunca, u početku i vedrine, zatim samo oblaci koji ne kvare dojam sunčanog vremena. Vjetar slab, rijetko umjeren jugozapadni, a temperatura još malo viša, bit će oko 22-23 °C.

U Dalmaciji obilje sunca, tek koji oblačak u zaleđu. Puhat će uglavnom slab do na jugu umjeren vjetar s mora, a bit će i ugodno toplo. Uz more i na otocima oko 19 °C, a u zaobalju oko 21 °C.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ne baš još sasvim stabilno, pa postoji mogućnost za malo kiše ili kakav kraći pljusak, uglavnom u riječkom zaleđu. Slab do umjeren jugozapadnjak, na Karneru prolazno i jugo, ali uglavnom malo ugodnije, osobito u gorju s temperaturama i do 18 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak samo prolazno umjerena naoblaka, zatim obilje sunca, posebice u danima vikenda, od kada će i dnevna temperatura biti iznimno visoka za doba godine. Od subote nerijetko 28 °C, a mogla bi se uhvatiti lokalno i koja tridesetica. Prave ranoljetne prilike, a neće biti ni odviše vjetrovito.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu uz dosta sunca i topline, sve izraženije od subote. Činit će se i vrlo toplo, osobito izostankom nekog izraženijeg vjetra. Naime, puhat će tek slab do umjeren maestral tijekom dana u Dalmaciji te donositi ugodu. Temperature primjerenije svibnju nego travnju.