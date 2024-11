Prisjetili smo se tko je sve htio biti predsjednik(ca): Neki su jeli snijeg, a neki završili u zatvoru

Za vrijeme njezina mandata Hrvatska je završila pregovore za pristup Europskoj uniji. Nositeljica je više nagrada i odličja, a o svom novinarskom putu jednom je rekla: 'Novinarstvom sam se počela baviti rano, kao gimnazijalka. Bila sam najmlađa dopisnica Večernjeg lista u to vrijeme s cijelog područja općine Pakrac. Bilo je to ozbiljno novinarstvo; pisala sam i o politici, zbog čega me u ono doba čak i uhapsila tadašnja milicija.'