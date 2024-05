Ujutro više oblaka nego u srijedu, ali samo mjestimice uz još malo zaostale kiše, nešto češće na zapadu zemlje. No, prijepodne će se ta naoblaka prolazno smanjiti pa će biti i sunčanih razdoblja, najviše u Dalmaciji. No, bit će vjetrovito, ponajprije na istoku i jugu zemlje. Umjeren, ponegdje jak jugoistočni vjetar, odnosno jugo, ali će jačati i na sjevernom Jadranu. Najniža temperatura malo viša, na kopnu od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva, a na moru od 15 na sjevernom do 18-19 stupnjeva na južnom dijelu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj naoblačenje, ali će pljuskovi i grmljavina biti češći pa i izraženiji navečer, kada uz lokalno nevrijeme, zapadnije može pasti obilnija količina oborine. Jugoistočni, sve više istočni vjetar umjerene jačine, na udare mjestimice jak, a temperatura između 20 i 22 stupnjeva.

Na istoku razvoj oblaka, nešto kasnije mjestimični pljuskovi i grmljavina će se pojavljivati u Posavini, a navečer se onda premještati prema sjeveru. Pritom lokalno mogu biti izraženiji, osobito oko slavonskog gorja. Bit će i vjetrovito, jaki udari jugoistočnjaka, ali temperatura, do kiše, slična današnjoj, između 22 i 24 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji najviše sunca, ali i tu tek djelomice sunčano. Krajem dana i u noći na petak na sjeveru može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, oko Zadra moguće izraženijih. Bit će mnogima neugodno uz jako, mjestimice olujno jugo, ali koji stupanj više nego jučer, između 23 i 25 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu u gorju promjenjivo i sve nestabilnije. Povremeno može biti kojeg pljuska, ali krajem dana obilni pljuskovi, grmljavina, nevere, najizglednije oko Istre te uz granicu sa Slovenijom. Uz nevrijeme će jako jugo okretati na jugozapadnjak. Temperatura između 19 i 22 stupnjeva, malo niža u Gorskom kotaru.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti smirivanje vremena već u petak ujutro pa i razvedravanje. Tek popodne još rijetko moguć koji kraći pljusak na istoku. Vikend stabilniji i još malo topliji, osobito u subotu uz obilje sunca. Promjenjivije razdoblje, čini se, opet kreće početkom idućeg tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu postupno smirivanje u petak ujutro te razvedravanje. Jugo prolazno okreće na jugozapadnjak, ali će i idući dani biti u znaku slabe od umjeren južine. No, bit će to ugodnije prilike, osobito u subotu i sunčanije, ali od nedjelje raste vjerojatnost za nestabilnosti, osobito sredinom idućeg tjedna opet izražene pljuskove.