Vojnik 'SAO Krajine' prijavljen za ratni zločin: Pretukao ženu i bacio je u bunar

Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu podnesena je kaznena prijava protiv 52-godišnjeg hrvatskog državljanina nedostupnog tijelima kaznenog progona, osumnjičenog da je kao pripadnik vojske tzv. srpske krajine premlatio i ubio tada 56-godišnju ženu kod Promine u lipnju 1993.

Istraživanje protiv 52-godišnjaka osumnjičenog da je ratni zločin protiv hrvatskih civila počinio kao pripadnik "75. MTBR vojske RSK" proveli su službenici Odjela ratnih zločina Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu.

Mučni detalji

Utvrdili su da je osumnjičeni 10. lipnja 1993. godine u mjestu Lukar u Općini Promina, s još nekoliko pripadnika "75. MTBR vojske RSK", došao u obiteljsku kuću mještanke gdje ju je fizički rukama, nogama i kundakom puške udarao po glavi i tijelu te joj nanio višestruke ozljede.

Nakon toga, tijelo pretučene žene su bacili u bunar, tzv. gusternu, gdje je žena i preminula, izvijestila je Policijska uprava šibensko - kninska.

POGLEDAJTE VIDEO: U Vukovaru uhićen 50-godišnjak zbog prijetnji Hrvatima i vrijeđanja Nicoliera. Pronašli mu oružje