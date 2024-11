Primorac pun dojmova nakon posjeta Dolcu, komentirao i stan: 'Da su svi ko moja mama...'

"Osobno odem često na plac, kupujem najčešće kod domaćih proizvođača. Dragocjeno je kad jedna obitelj iz Slavonije radi proizvodnju i zatvara cijeli jedan krug. Bili smo kod gospođe koja se preko 30 godina bavi proizvodnjom zelja. Pun sam dojmova", rekao je Dragan Primorac dodajući kako se njegova kampanja temelji na tome da 'manje priča, a više sluša ljude'.

"Pričamo manje, slušamo ljude. To je velik dio programa koji sam integrirao. Druženja s ljudima, slušanja nikada dovoljno. Nikada nije dobro bježati od ljudi", rekao je Primorac.

Komentirao je i izborni slogan predsjednika Zorana Milanovića:

"Uvijek je bolji original od kopiranja, to nema nikakve dvojbe. Ali treba povući još jednu paralelu. Ovaj slogan predstavlja ono što je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman promovirao tijekom svoje kampanje i sad je jedna velika nelogičnost. Zoran Milanović je izbacio Tuđmanovu bistu, pokušao sve udaljiti od Tuđmana. Hrvatska ne bi bila u NATO-u, ne bi funkcionirala, da je bio Milanović. Važno je da građani znaju da jedna detuđmanizacija koju on provodi je u suprotnosti s njegovim sloganom."

Primorac je rekao da je uvijek u životu bolje "biti što jeste, pa nekako birači prepoznaju da niste zavrijedili biti predsjednik".

"To je manji grijeh nego biti prijetvoran i uzimati tuđe glasove. Ako ste ih zaslužili, to je legitimno. Ako uzmete njegov slogan kako bi privukli glasače centra i desnice, to je potpuno apsurdno. A, još je veći problem, da su za vrijeme Tita postojali izbori, ja sam uvjeren da bi Milanović uzeo taj slogan jer je rekao da mu je Tito draži od Tuđmana", rekao je Primorac.

Komentirao je i to što se uvijek pojavljuje u bijeloj košulji.

"Bijela boja je boja čistoće. Ja se najbolje osjećam kad sam ono što jesam, ja sam znanstvenik i liječnik, govorim što mislim, a znam da su neki kolege to već identificirali s američkom kampanjom", rekao je Primorac te istaknuo da nikada tijekom svoje kampanje nije lagao.

Osvrnuo se i na majčin stan.

"Kad bi cijela Hrvatska funkcionirala kao moja majka, da dođete na javni natječaj, kupite po tržišnim cijenama stan, u Hrvatskoj ne bi bilo korupcije", rekao je Primorac.

Nije dao odgovor na pitanje je li dao polog za majčin stan.

