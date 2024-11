Primorac 'odbrojava', Milanović šokirao: Hoće li ga Tuđmanov slogan dovesti do trijumfa?

HDZ-ovci su borbu za Pantovčak najavili uz novu pjesmu, Dragan Primorac stigao je na pozornicu uz taktove 'The Final Countdown' ili Posljednjeg odbrojavanja švedskog hard-rock sastava Europe.

Primorac je uz potporu premijera i velikog broja HDZ-ovaca predstavio izborni program. Zasniva se na četiri osnovne vrijednosti: vrijednosti Republike, domovine, budućnosti i zemlje. Primorac je obećao i snažnu borbu protiv korupcije i tako indirektno komentirao aferu s bivšim ministrom zdratvstva Vilijem Berošem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nitko se ne može zvati domoljub, tko je uključen u bilo kakav oblik korupcije. Ona ima svoje ime i prezime i točno je, odaje izdaju svega onoga što moderna Hrvatska treba biti i zaustavit ću svim svojim snagama korupciju u Republici Hrvatskoj u suradnji s Vladom Republike Hrvatske", rekao je Primorac.

"Na sjednici Vlade raspisali smo predsjedničke izbore koji će se održati ovaj put u nedjelju, kao što je to i normalno i tradicionalno, 29. prosinca. To je trenutak kada se mijenja Hrvatska. To je trenutak kada Zoran Milanović postaje prošlost, a Dragan Primorac budućnost Hrvatske.", rekao je na skupu Andrej Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

RTL-ova reporterka Ana Mlinarić uživo je u RTL-u komentirala je li, pak, predsjednika Zorana Milanovića i njegov odabir slogana. Na pitanje je li ga odabrao slučajno ili su ga planski povezali s Tuđmanom, Ana Mlinarić je navela: "Samo pola sata nakon što se slogan pojavio u javnosti, pojavila se informacija da je to slogan Tuđmana iz 1997. Mnogi ga se sjećaju, a to je nešto što se vrlo lako može provjeriti na internetu. I marketinški stručnjaci koji rade kampanje i biraju slogane vrlo dobro provjere tko je koristio slogan i je li ranije bio korišten. Milanovićevu kampanju vodi vrlo iskusan tim, pa je teško povjerovati da nisu znali da nije riječ o slučajnosti."

Nastavila je da nitko iz Ureda predsjednika nije to želio komentirati, glasnogovornik Milanovića nije se javljao na telefon, ali jedan član Milanovićevog tima u razgovoru s Anom Mlinarićem otkrio je neke detalje.

"Nije htio pojasniti izbor slogana, pustit će nekoliko dana da se saživi s građanima, a tek onda komentirati. Milanović nikada nije bio među lijevim političarima koji su bili jako kritični prema Tuđmanu, i sam je bio na meti kritika dijela ljevice 2011. kad je, za Tuđmana, imao kritički afirmativan stav. Opisao ga je kao 'drveno željezo' i spominjao ga pet godina kasnije uoči parlamentarnih izbora 2015. Tada su politički analitičari smatrali da se spominjanjem Tuđmana Milanović želi približiti desnom biračkom tijelu, no na kraju je izbore izgubio", rekla je Ana Mlinarić.

Dodala je i da je Tuđmana spominjao i u predsjedničkom mandatu. "Lani, u Ludbregu, rekao je da Tuđman nije bio bilo kakav antifašist, nego da je bio ponosan i sposoban. Kažu da je ovo Milanovićev pokušaj da zagrabi u desno biračko tijelo. Nikola Mažar, tajnik stožera Dragana Primorca i saborski zastupnik, kaže da se Milanović kiti Tuđmanovim perjem i da pobjeđuje samo original, a falsifikat gubi. Ono što je sigurno je da je predsjednik izborom baš ovog slogana privukao pažnju javnosti", navela je Ana Mlinarić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa