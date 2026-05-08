STVARNO DOBRA ZARADA

Prilika koja se rijetko viđa! Hrvati ovim poslom mogu zaraditi i preko 2000 eura
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Za zainteresirane koji još nemaju licencu organizirat će se tečajevi

8.5.2026.
7:24
J. S.
Luka Antunac/PIXSELL
Kako nam se bliži ljeto tako je i više opcija za studentske poslove. 

Uoči sezone, Ustanova Upravljanje sportskim objektima zapošljava dodatne spasioce. Kako navode, satnica je ove godine gotovo udvostručena te sada iznosi ogromnih 13 eura po satu, za razliku od prošlogodišnje kada je iznosila 6,90 eura. 

"Ljetna kupališna sezona na gradskim plivalištima traje od 1. lipnja do 15. rujna, a obuhvaća SP Mladost, BK Svetice, BK Utrina, SRC Šalata, bazene Jelkovec i Iver te kupališta Bundek i Jarun. Kako bi se osigurala sigurnost svih posjetitelja, povećana je potreba za licenciranim spasiocima", kažu na Facebook profilu. 

Savršeno je to vrijeme za mnoge studente koji će tijekom ljetnih praznika htjeti zaraditi 'nešto' sa strane. Ali ustvari to ni nije 'nešto', nego poprilično lijepa svota. Koliko se ustvari može zaraditi kao spasilac?

Donosimo računicu

Istina, ovo je vrlo odgovoran posao, ali odlučili smo napraviti računicu. 

Ako student u tjednu odradi punih 40 sati, može zaraditi i preko dvije tisuće eura. I da, govorimo o čistom neto iznosu. Doda li se tome još koja nedjelja ili praznik, plaća može biti i veća. 

Iz USO-a su izdvojili i da će kupalište Bundek ove godine ponovno imati dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedna od omiljenih lokacija za ljetni odmor i rekreaciju. 

Za zainteresirane koji još nemaju licencu organizirat će se tečajevi osposobljavanja Hrvatskog Crvenog križa od 11. do 24. svibnja na bazenima Jelkovec. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
