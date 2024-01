Kako bi smanjio duge liste čekanja s kojima se zdravstvo suočava, ministar Vili Beroš dat će privatnicima 2 milijuna eura da preuzmu oko 41 tisuću pacijenata te na taj način barem privremeno "popravi" ovaj veliki problem u zdravstvu.

Berošev potez izazvao je brojne reakcije javnosti, a o temi je za Net.hr opširno progovorila liječnica i saborska zastupnica SDP-a, prim.dr.sc. Andreja Marić, dr.med.

"Ministar Beroš u više je navrata svojim potezima pokazao da mu namjera nije jačanje javnozdravstvenog sustava, već brzinskim i "vatrogasnim" mjerama, nepromišljeno (a možda i promišljeno - pa se pitamo kome se to sve pogoduje?) omogućuje prelijevanje novaca iz naših u tuđe džepove. HZZO je samo jednoj privatnoj klinici u posljednjih 15 godina platio gotovo 150 milijuna eura, a istovremeno jedan od najsofisticiranijih uređaja u medicini, PET/CT, košta od 1.5 do 2.5 milijuna eura, no vladajući nisu do sada bili u stanju uložiti znatno manje novaca za nabavku ne samo PET-CT-a, već i CT-a i uređaja za zračenje koji nam godinama nedostaju u javnom zdravstvu", kaže nam Marić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Liste čekanja za specijalističke preglede i pretrage u javnom zdravstvu nepregledne su i duge, a u privatnim se klinikama mogu obaviti u svega nekoliko dana, uz plaćanje, naravno. "Za naše pacijente mogućnost da dobiju raniji termin kod privatnika "na uputnicu" je dobrodošla, no ove mjere kratkog su vijeka. Osim toga, i dalje se javljaju pacijenti koji, unatoč "čišćenju" lista dobivaju termine za pojedine pretrage tek 2025. ili 2026. godine! Prebacivanje pacijenata i novaca privatnicima odraz je dosadašnje nesposobnosti zdravstvene administracije da kvalitetnim upravljanjem lista čekanja, donošenjem kadrovsko-vremenskih normativa, rasterećenjem liječnika od bujajuće administracije, jačanjem primarne zdravstvene zaštite (PZZ), financijskom stabilizacijom sustava omogući uređeno i dostupno javno zdravstvo", rekla je.

'Što je čekao do sada?'

Na pitanje je li ovaj potez Beroša gašenje požara prije izbora, Marić odgovara potvrdno. "Naravno da je sve to "gašenje požara". Tek nedavno (baš prigodno, prije izbora) ministar Beroš naložio je ravnateljima bolnica da smanje liste čekanja ispod 270 dana. Što je čekao do sada? Koliko dugo će izdržati pojačani rad djelatnika popodne i vikendima? Kao da zaboravlja da imamo ozbiljan manjak liječnika u javnom zdravstvu, kao da nije svjestan da će nas zbog loših uvjeta rada i preopterećenosti svakim danom biti sve manje i kao da ne zna da radimo svakodnevno na granici izdržljivosti, uz 3 milijuna prekovremenih sati godišnje", ističe Andreja Marić.

Očekivanja da riješi barem jedan od velikih problema našeg zdravstvenog sustava očigledno su bila prevelika, kaže. "Zadatak vladajućih bio je ponuditi kvalitetna i upotrebljiva rješenja za sustav koji već desetljećima grca u dugovima, a građanima postaje sve nedostupniji. Uz to je opterećen korupcijom i klijentelizmom, a prije svega lošim upravljanjem, čime se novac poreznih obveznika baca u vjetar", rekla je.

Marić upozorava da se sustav samo krpa, bez jasne vizije. "Unatoč svem trudu nas djelatnika u zdravstvu, mjerama koje donosi ministar "krpa" se naš zdravstveni sustav, bez jasne vizije kako riješiti pitanje financijske, kadrovske i organizacijske neodrživosti, rastućih dugova, nerealnih cijena usluga i limita, visoke smrtnosti od onkoloških bolesti, niske zdravstvene pismenosti građana, predugih lista čekanja i birokracije. Naš zdravstveni sustav je u alarmantnoj krizi upravljanja. Zbog nedostatka liječnika (oko 2000) i medicinskih sestara (oko 4000), kadrovski devastirane primarne zdravstvene zaštite sve više medicinara napušta javno zdravstvo, odlaze u privatne zdravstvene ustanove i van Hrvatske, gdje su ne samo veća primanja, već i bolji uvjeti rada. U sljedećih 5 godina preko 800 liječnika iz PZZ otići će u mirovinu, nema ih tko zamijeniti i to se već sada prelijeva u bolnice i hitne bolničke prijeme. Sve će to dovesti do daljnjeg urušavanja javnog zdravstva, a time i do povećanja lista čekanja", govori saborska zastupnica.

Učinkovito upravljanje sustavom

Za dugoročnije smanjenje lista čekanja, Andreja Marić smatra da je potrebno učinkovito, smisleno i kvalitetno upravljanje sustavom zdravstva.

"Mjere su: informatizacija i digitalizacija sustava te integracija informatičkih sustava u zdravstvu, čime će se onemogućiti istovremeno upisivanje na više mjesta, a uvođenjem kontrolnih mehanizama i edukacijom djelatnika smanjiti greške kod upisivanja indikatora bitnih za određivanje termina pregleda; način indiciranja pretraga, smjernice, algoritmi, administrativno rasterećenje PZZ; standardiziranje pretraga u svim zdravstvenim ustanovama, kako se ne bi duplicirale pretrage i pregledi; rad u popodnevnim satima i vikendom u javnozdravstvenim ustanovama uz adekvatnu financijsku naknadu zaposlenicima pa neće odlaziti na rad van svojih ustanova; postavljanje normi rada i kontrola rada djelatnika, osobito onih koji rade i privatno; maksimalna iskorištenost uređaja i opreme uz prethodnu detaljniju edukaciju zaposlenih; edukacija pacijenata i poticanje na odgovornost za vlastito zdravlje i za odjavljivanje na pretrage ukoliko neće doći; praćenje ishoda liječenja; plaćanje odrađenih usluga zdravstvenim ustanovama na realnim osnovama; plan i analiza unutar svake zdravstvene ustanove gdje su i zašto liste čekanja uz planiranje zapošljavanja/ specijalizacije kadrova gdje su potrebe veće zbog lista čekanja, i tako dalje", nabrojila je zastupnica.

"HDZ-ova vlast devastirala je hrvatsko zdravstvo po svim parametrima. Naši građani zaslužuju dostupno i uređeno zdravstvo. A to će uskoro biti zadaća SDP-ove vlade", zaključil je saborska zastupnica Andreja Marić za Net.hr.

